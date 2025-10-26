Suscríbete a
Pasión en Córdoba

El Descendimiento se suma a las cofradías de Córdoba que dejará de prestar túnicas a sus hermanos

La cifra supera ya la decena y la cuarta parte de las corporaciones

El Ayuntamiento de Córdoba prepara un estudio para soterrar cables y retirar obstáculos al paso de las cofradías

Las túnicas en propiedad siguen avanzando: la cuarta parte de las cofradías de Córdoba ya no presta hábitos

Nazarenos de la hermandad del Descendimiento, el Viernes Santo de 2025
Nazarenos de la hermandad del Descendimiento, el Viernes Santo de 2025
Luis Miranda

Córdoba

La costumbre de que las hermandades presten el hábito nazareno a sus hermanos sigue retrocediendo, en un proceso que parece no detenerse en los últimos años. Más de una decena de cofradías de las que pasarán por la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba ... en el año 2027 así lo harán.

