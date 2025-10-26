El Descendimiento se suma a las cofradías de Córdoba que dejará de prestar túnicas a sus hermanos

La costumbre de que las hermandades presten el hábito nazareno a sus hermanos sigue retrocediendo, en un proceso que parece no detenerse en los últimos años. Más de una decena de cofradías de las que pasarán por la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba ... en el año 2027 así lo harán.

La última en anunciarlo ha sido la hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento. Para el próximo año, 2026, todavía será posible utilizar alguna de las túnicas de la hermandad y devolverlas después, pero será el último año. En el caso de la hermandad del Viernes Santo eran de alquiler.

En 2027 las túnicas deberán ser en propiedad para todos los hermanos mayores de edad, según ha anunciado la hermandad del Campo de la Verdad. Como otras hermandades de Córdoba, se mantiene el préstamo para los niños y jóvenes, que por estar en edad de crecimiento necesitan cambiarla de forma constante.

Noticia Relacionada Las imágenes de la procesión del Descendimiento del Viernes Santo de Córdoba Ángel Rodríguez El Campo de la Verdad ha arropado a los titulares de la hermandad, que ha dejado estampas para el recuerdo

El Descendimiento ofrece a sus hermanos la opción de comprar la túnica que han utilizado en los últimos años, algo también utilizado por las demás, o bien encargar otra de confección propia en alguno de los establecimientos que en la ciudad se dedican a ello. Para el primer caso se ofrecerán facilidades de pago.

Cuando la cofradía haya eliminado el proceso de préstamo o alquiler de túnicas que pertenecían a la propia corporación, y no a sus hermanos, será 2027, justo treinta años después del momento en que una cofradía de Córdoba implantó los hábitos en propiedad.

Cambios

Fue la Esperanza, y aunque en el primer año se vio con pocos hermanos vistiendo la túnica, ahora se cuenta entre las que más túnicas saca a la calle. Su ejemplo tardó en cundir, pero en la segunda década del siglo XXI se sumaron la Misericordia, la Sentencia y el Prendimiento, esta última tras una reforma que cambió el material (de raso a sarga) y el escudo, aunque no la combinación de colores ni la preminencia del azul.

En todas ellas se consiguió un significativo aumento de los hermanos en el cortejo. Se sumarían después la Pasión o la Estrella, mientras que la Sagrada Cena, la única con un hábito para el Señor y otro para la Virgen, lo ha implantado en los hermanos con más de 16 años.

Una de las nuevas cofradías nunca ha llegado a prestar: los hermanos de la Presentación al Pueblo, que en 2026 se suma a la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba, tienen en propiedad su túnica de cola blanca desde el primer momento.

Las cofradías quieren evitar el almacenamiento de hábitos y fomentar la vinculación de los hermanos con la estación de penitencia

Es la forma que tienen las cofradías de vincular a sus hermanos con la estación de penitencia y también de hacer su trabajo más práctico: no es necesario adquirir hábitos ni conservarlos en las dependencias de la hermandad.

La cofradía del Rescatado se quedó esta Cuaresma sin túnicas y muchos hermanos no habrían tenido el problema de quedarse sin salir si hubieran optado por el hábito en propiedad. Otras, sin tener la obligación, también ofrecen facilidades de pago para ir dando salida a sus túnicas.

En 2026 también lo harán los del Cristo de Gracia, tras aprobarse en Cabildo General, y en 2027 el Descendimiento, con lo que ya habrán sobrepasado el umbral del 25 por ciento y se acerca el momento en que otras muchas sigan el mismo camino.