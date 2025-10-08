Curiosidades del Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los momentos más esperados

1 María Santísima de la O recibirá una petalada en la calle Historiador Jaén Morente, a la altura del Supermercado Día, en torno a las dos de la madrugada, a su regreso al barrio de Fátima, una vez haya participado en el Vía Crucis Magno.

2 La banda de música de la Esperanza deparará un momento especial con el Coro Amigos del Rocío a lo largo de la jornada.

3 La salida de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil desde la casa de hermandad de la Esperanza, en la calle Escañuela, y los sones de su agrupación musical durante todo su caminar hasta el comienzo de la carrera oficial.

4 La idiosincrasia de la santería de Lucena podrá vivirse con el paso de Nuestro Padre Jesús de la Columna de este municipio, que pasará por las calles Huerto San Pedro el Real, Maese Luis y la Espartería.

5 Por la plaza de la Corredera podrá admirarse a Jesús en la Columna de Priego de Córdoba y el Santo Sepulcro de El Carpio.

6 Ver a la Virgen de la Esperanza y a las Angustias de Córdoba bajar por la calle de la Feria hacia la Catedral, que es algo poco frecuente en ambos casos.

7 Disfrutar de la presencia extraordinaria del Cristo de San Álvaro en las calles de la ciudad desde su salida de San Basilio a las 17.30 horas hasta que esté en el altar desde el que preside el Vía Crucis Magno. Normalmente se venera en el santuario de Santo Domingo de Scala Coeli.

8 Sólo una hermandad llegará pasando por el Puente Romano, en torno a las seis menos diez de la tarde, desde la zona sur de la ciudad: la del Cristo de la Caridad de Pozoblanco, que sale de la parroquia de San José y Espíritu Santo.

9 Es insólita la salida que hará la cofradía del Cristo de las Aguas de Palma del Río desde la céntrica parroquia de San Miguel. Este templo no es sede de ninguna hermandad, aunque sí ha sido testigo de varias fundaciones.

10 A los que les gusta esperar a los pasos en jardines no pueden perderse primero el paso de la Oración en el Huerto de Cabra y el del misterio de la Redención en los jardines de la Agricultura.

11 La plaza de las Tendillas será un lugar muy concurrido, con el paso de las cofradías de las Aguas de Palma del Río, Afligidos de Puente Genil, la Paz y Esperanza, el Huerto de Córdoba, la Columna de Lucena, Coronación de Fernán Núñez, el Caído de Aguilar de la Frontera, Expiración de la Rambla, Los Dolores y el Resucitado.

12 Será especial ver a todas las imágenes pasar por la calle Amador de los Ríos, que no forma parte de la carrera oficial habitual de la Semana Santa de Córdoba.

13 La salida de todas las cofradías de la provincia de sus respectivos templos porque se trata de momentos inéditos: el Huerto de Cabra, desde San Fernando; la Columna de Priego, Coronación de Espinas de Fernán Núñez y el Sepulcro de El Carpio, desde la basílica menor de San Pedro; el Cristo de Zacatecas, desde la Catedral; las Angustias de Montoro y Expiración de La Rambla, desde la iglesia de San Agustín; la Columna de Lucena y Caído de Aguilar desde San Francisco.