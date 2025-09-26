Curiosidades de la Magna de Lucena 2025: estos son los momentos más esperados de la procesión

Jesús de la Columna de Lucena, en imagen de archivo

Lucena se convertirá el sábado 27 de septiembre en un hervidero de fervor, tradición, historia y patrimonio, por lo que son muchos los momentos esperados que aguardan a quien admire la procesión Magna Lucena vive la Pasión.

La presencia de 18 pasos de 17 cofradías que van a salir desde ocho templos es lo más anhelado, puesto que el abanico temporal de hechura de las imágenes abarca desde el siglo XVI hasta la actualidad. Son más de seis horas las que estarán en las calles.

El arte de la santería, que está reconocido como Bien de Interés Cultural, consiste en llevar los pasos al hombro a cara descubierta bajo las órdenes del manijero y al son del tambor y el torralbo. Es un fenómeno social, artístico y antropológido que se transmite de generación en generación, y se verá en todo su esplendor.

Entre los instantes con un matiz que se salen de lo habitual figuran la salida de Nuestro Padre Jesús del Valle, Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Padre Jesús de la Humildad, que no lo harán desde sus templos, sino desde la iglesia Madre de Dios los dos primeros, y desde Santiago en el tercer caso.

Momentos Lo que no hay que perderse de la Magna de Lucena 2025 1 Salida de Nuestro Padre Jesús de la Columna y la Banda de las Cigarreras de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol 2 Salida y llegada al templo de Nuestro Padre Jesús Nazareno (capilla de Nuestro Padre). A la llegada, bendición del Señor 3 Calle Flores: Nuestro Padre Jesús Caído 4 Tambores enlutados y toque de silencio acompañando al Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia 5 Torralbo que anuncia los pasos: Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén ‘Pollina’ (también Columna, Señor y Entierro) 6 Característico paso del Santísimo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo 7 Ver salir del Llanete de los Frailes a Nuestro Padre Jesús del Valle, puesto que no es desde su sede canónica 8 Regreso de Nuestra Señora de la Soledad a su parroquia por el barrio de Santiago 9 Regreso a los Frailes de Nuestra Señora de las Angustias Virgen Piedra (en el 225 aniversario desde su llegada a Lucena) y Nuestro Padre Jesús Resucitado (estrenado el pasado año y tallado por un escultor lucentino Francisco Javier López del Espino que, además, va como santero en la Magna en ese paso) 10 Paseo del Coso: ver a nuestro Padre Jesús de la Caridad y Santísimo Cristo de la Humillación 11 Plaza de Aguilar: ver el paso de Nuestro Padre Jesús de la Crucifixión 12 Nuestro Padre Jesús de la Humildad de regreso a su templo, la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen 13 Salida de las Ermitas: Nuestro Padre Jesús de la Bondad (capilla de las Filipensas) y Nuestro Padre Jesús en el Sagrado Lavatorio (ermita de Dios Padre) 14 Salida de María Santísima del Mayor Dolor y el Huerto desde la plaza Cristo de la Sangre 15 . 16 Toque de tambor y cómo marca el ritmo del paso, diferente según el momento de la Pasión que refleja y si es Cristo o Virgen 17 Arte de la santería: paseíllo de los santeros hasta la llegada al templo, escuchar las órdenes del manijero para levantar el trono, siseo y toque de campana para iniciar el paso o parar, órdenes del manijero porrillas 18 Salida de las bandas de carrera oficial (intersección de la calle El Peso con la calle El Agua) 19 Presidencia de la Virgen de Araceli en la Plaza Nueva, toque de las bandas a su llegada con marchas muy seleccionadas 20 Cuesta del Reloj: es un punto muy santero, justo a la entrada en la Plaza Nueva 21 Vuelta de La Llave: Pollina, Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno 22 Subida por la calle Las Torres

La participación de las bandas en la Magna es otro de los grandes alicientes de esta cita cofrade, con la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humillación (Servitas), que sale de San Mateo y la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras, de Sevilla, que sale de la parroquia de Santiago a las 18.15.

Hay ellas se suman la Agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que tiene la salida desde la iglesia de San Pedro Mártir a las 18.50; la Agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla, con salida de la parroquia de San Mateo a las 19.10; y la Banda de Música de Lucena, con salida de la iglesia Madre de Dios a las 20.40.

Las primeras imágenes se pondrán en las calles de Lucena poco después de las seis de la tarde para continuar hasta la medianoche. La Plaza Nueva es el epicentro de la carrera oficial en la que se ubican 1.853 asientos divididos en diez sectores, en los lados norte y sur.

Estos espectadores, además de disfrutar de primera mano del paso de todas las imágenes y las bandas han contribuido a una buena causa, puesto que los beneficios obtenidos con la venta se dedican a Cáritas.

El palco presidencial reservado para autoridades civiles, militares y eclesiásticas se sitúa a los pies de la Casa Consistorial. El itinerario común abarca las calles Alcaide, Las Torres, Cuesta del Reloj, Plaza Nueva (lateral y centro) a partir de las siete de la tarde. A las 17.30 horas la Hermandad de Tambores de Lucena realizará un paseíllo en la carrera oficial.

Para todos los lucentinos será muy especial tener a María Santísima de Araceli, Patrona del municipio y del Campo Andaluz, presidiendo la cita junto a otras importantes imágenes que son un imán de devoción.

La Magna de Lucena, por el Año Jubilar de la Esperanza y el Día Mundial del Turismo, se plantea como un proyecto global que supone una oportunidad única para promocionar la Semana Santa de esta ciudad poniendo en movimiento su patrimonio cofrade y devocional junto al turismo. La organiza la Agrupación de Cofradías de Lucena con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena y la Diputación Provincial de Córdoba.