Los cultos de las cofradías de Córdoba engrandecen la solemnidad de Cristo Rey en las iglesias

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el año en que se cumple el centenario desde que el Papa Pío XI la instituyó, ha dejado importantes momentos en torno a numerosas imágenes de las hermandades.

La jornada que cierra el año litúrgico ... se ha vivido en la iglesia conventual de Capuchinos con una misa en honor de Jesús de la Humildad y Paciencia. En su altar de cultos, el Señor ha lucido de estreno un juego de potencias donado por un grupo de hermanos.

Obra del orfebre cordobés Jesús Amaro, reproducen las potencias que el Señor portó el día de su bendición y llevan la inscripción en latín 'Spes non confundit'. En la actualidad los elementos originales los lleva el Resucitado que preside el columbario de la parroquia de San Basilio.

Un pasador, ofrecido por el grupo joven de la Paz y unos gemelos, todos en plata de primera ley han sido también de estreno. Además, se ha bendecido el Fajín azul del Estado Mayor, donado por José María Ortega Olmedo a María Santísima de la Paz y Esperanza, según informa la cofradía.

Instantes por Cristo Rey En la fotografía de arriba, Jesús de los Reyes, en besapiés en San Lorenzo. Debajo a la izquierda, el Rescatado, durante la veneración extraordinaria este domingo. A la derecha, Jesús Humilde, en la capilla sacramental de la cofradía de la Merced Hermandad Entrada Triunfal / María José Gómez (Rescatado) / Sergio Linares (Merced)

En San Lorenzo, en su capilla, Nuestro Padre Jesús de los Reyes ha permanecido en besapiés, mientras que María Santísima de la Victoria ha presidido el altar mayor de la parroquia como Reina entre las reinas.

Además, Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado se ha dispuesto en veneración extraordinaria en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia para recibir los rezos del pueblo de Córdoba y presidir la solemne función por Cristo Rey.

La cofradía de la Estrella ha celebrado la función solemne al Ecce Homo, su titular, en la parroquia de San Fernando, mientras que la del Huerto también ha vivido la función solemne y el besamanos al Señor Amarrado, en San Francisco.

Noticia Relacionada Merced, Huerto y Misericordia organizan conferencias en la antesala de Cristo Rey Julia García Higueras 'Del Calvario al trono', el relato médico de la Pasión y los Santos Mártires, ejes de las ponencias de los días 20 y 21 de noviembre

En Cañero se ha desarrollado la fiesta principal de instituto en torno a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, al igual que en la Sagrada Cena el tradicional besamanos en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba a Nuestro Padre Jesús de la Fe. En el Cerro, el Señor del Silencio ha estado en besamanos.

Los cofrades de la Merced han acudido a la función solemne en honor del Señor de Coronación de Espinas en la parroquia de San Antonio de Padua.