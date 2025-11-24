Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

Los cultos de las cofradías de Córdoba engrandecen la solemnidad de Cristo Rey en las iglesias

Humildad y Paciencia estrena unas potencias de plata y el Rescatado permanece en veneración extraordinaria

El Rescatado de Córdoba, en veneración extraordinaria por el centenario de la solemnidad de Cristo Rey

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, en su altar de cultos, en el centenario de la institución de la solemnidad de Cristo Rey
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, en su altar de cultos, en el centenario de la institución de la solemnidad de Cristo Rey Víctor fernández / h. paz
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el año en que se cumple el centenario desde que el Papa Pío XI la instituyó, ha dejado importantes momentos en torno a numerosas imágenes de las hermandades.

La jornada que cierra el año litúrgico ... se ha vivido en la iglesia conventual de Capuchinos con una misa en honor de Jesús de la Humildad y Paciencia. En su altar de cultos, el Señor ha lucido de estreno un juego de potencias donado por un grupo de hermanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app