José María Gisbert, reelegido hermano mayor de la cofradía del Cristo de Gracia de Córdoba

José María Gisbert, en el centro, antre el paso del Cristo de Gracia el Jueves Santo pasado

José María Gisbert resultó reelegido por mayoría absoluta como hermano mayor de la cofradía del Cristo de Gracia en la asamblea celebrada el miércoles por la noche en la casa de hermandad.

En este mandato Gisbert tiene la intención de seguir «en la misma línea que hemos tenido estos cuatro años anteriores. Sobre todo, nos volcaremos en el mantenimiento de nuestro patrimonio y continuaremos nuestra obra social como hasta ahora en la medida de nuestras posibilidades», como indicó sobre los ejes de su programa a ABC.

Gisbert encabezaba la única candidatura presentada, y su reelección supone la continuidad a una etapa marcada por la estabilidad, y la ampliación y conservación del patrimonio de la corporación.

Su primer mandato comenzó en julio de 2021 y en este tiempo se ha hecho realidad el estandarte de juventud, en estilo neogótico con aves del paraíso y símbolos en oro y plata, con bordados de Francisco Pérez Artés.

La restauración de la cruz de guía y la saya roja de la Virgen de los Dolores en nuevo terciopelo son otras acciones reseñables. La labor con la Fundación Prolibertas y la donación de sangre de su grupo de voluntarios forman parte de su obra de caridad.