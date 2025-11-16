La cofradía del Císter de Córdoba tendrá elecciones a hermano mayor el 17 de enero de 2026

La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sangre y Nuestra Señora Reina de los Ángeles, conocida como del Císter, acaba de convocar a sus cofrades al proceso para elegir a hermano mayor, tras cumplirse el primer mandato de Manuel López Lorenzo.

Será ... el sábado 17 de enero a las 9.30 horas en el convento capuchino del Santo Ángel. Entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025 se podrán presentar las candidaturas y del 18 al 20 del último mes del año la junta electoral admitirá o rechazará las candidaturas.

El 21 se expondrá la resolución y tras el período de reclamaciones, el 28 de diciembre se proclamará al candidato o candidatos que de forma definitiva concurrirán a los comicios del 17 de enero de 2026. Noticia Relacionada La Reina de los Ángeles Gozosos lleva a su cofradía del Císter a ganar el jubileo Julia García Higueras La hermandad acude con la imagen en peregrinación al templo mayor por el Año de la Esperanza y regresa en procesión de alabanza a Capuchinos Los candidatos deberán tener al menos 23 años de edad y uno de antigüedad y estar al corriente de sus cuotas. Además, tal y como recoge la normativa del Obispado de Córdoba, deberán haber recibido el sacramento de la Confirmación o estar preparándose para ello. El actual hermano mayor estaría considerando la posibilidad de concurrir a un segundo mandato, tras el que comenzó en los últimos días de 2021. En este tiempo se han reformado las reglas de la hermandad, con novedades como establecer cada cinco años la procesión de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos. Patrimonio Además, se ha culminado la peana de carrete que se utiliza en esta salida y también en los cultos del Señor de la Sangre. Se ha iniciado el proyecto para una nueva túnica bordada del titular y se han restaurado las imágenes secundarias del paso de misterio, además de muchas piezas del ajuar de las imágenes, como las coronas. El siguiente mandato estará marcado en sus primeros momentos por la celebración del cincuentenario fundacional de la cofradía, a lo largo del año 2026.

