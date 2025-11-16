Suscríbete a
La cofradía del Císter de Córdoba tendrá elecciones a hermano mayor el 17 de enero de 2026

La corporación llama a las urnas tras el primer mandato de Manuel López Lorenzo, que podría concurrir a la reelección

Manuel López Lorenzo, con los titulares de su cofradía Valerio Merino
Córdoba

La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sangre y Nuestra Señora Reina de los Ángeles, conocida como del Císter, acaba de convocar a sus cofrades al proceso para elegir a hermano mayor, tras cumplirse el primer mandato de Manuel López Lorenzo.

Será ... el sábado 17 de enero a las 9.30 horas en el convento capuchino del Santo Ángel. Entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025 se podrán presentar las candidaturas y del 18 al 20 del último mes del año la junta electoral admitirá o rechazará las candidaturas.

