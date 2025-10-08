Cigarreras y Tres Caídas, en el Certamen de bandas Jesús Cautivo de Doña Mencía

La Asociación cultural Estrella de Doña Mencía y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Estrella organizan el domingo 19 de octubre la 27 edición del Certamen de música cofrade Jesús Cautivo, un referente de la música ... procesional en la provincia de Córdoba.

En esta ocasión tiene un cartel muy especial, con cuatro bandas de cornetas y tambores de gran altura en el panorama andaluz: Fe y Consuelo de Martos, La Unión de Baena, Nuestra Señora de la Victoria 'Las Cigarreras' de Sevilla, y Tres Caídas de Sevilla.

Entrada libre

El certamen comenzará a partir de las 13.00 horas en la Plaza de Andalucía de Doña Mencía, con entrada libre para todos los públicos, según informa la organización en un comunicado.

Esta celebración musical se enmarca en la cuarta Feria Ecoturismo de Doña Mencía con la colaboración del Ayuntamiento del municipio, la Diputación Provincial de Córdoba y la Mancomunidad de la Subbética.

Además, se hace posible gracias a la colaboración de numerosos establecimientos de la localidad, que aportan su espónsor al acto: Congelados Diaz, Funeraria Leal y Capricho Andaluz. Colaboran, asimismo, con stands propios la Asociación Narices Frías y la hermandad del Santísimo Cristo Resucitado.