Belalcázar acogerá una extraordinaria por el décimo aniversario de Jesús Cautivo

El Cautivo de Belalcázar, durante los cultos de julio

La cofradía infantil y juvenil de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Humildad de Belalcázar celebrará una procesión extraordinaria el 12 de septiembre.

A la cita acudirán representaciones de 25 cofradías de nueve localidades de Los Pedroches por el décimo aniversario de la presentación y bendición de la imagen cristífera titular.

Esta corporación ha invitado a todas aquellas que tienen como titular a una imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y las de carácter juvenil. Acaba de inaugurarse, además, la exposición titulada 'Diez años del Cautivo', que estará abierta hasta el 20 de agosto. A la apertura acudieron el párroco de Santiago el Mayor y guardián de Santa María de Guadalupe, y el alcalde de Belalcázar.

Inauguración de la exposición Cofradía Cautivo

La muestra exhibe los diversos enseres del Señor, los pasos, túnicas, estandartes y bordados, junto con los estrenos de la procesión extraordinaria.

La salida del 12 de septiembre se producirá tras la misa en la parroquia Santiago el Mayor de Belalcázar. Contará con la Agrupación Musical de la Oración en el Huerto de Hinojosa del Duque. En el cortejo estarán los alcaldes y párrocos de los municipios invitados.

Las calles se engalanarán con alfombras de flores de papel de seda, alfombras de sal, banderas y pendones. Habrá fuegos artificiales al finalizar.

Esta cofradía, en sus catorce años de andadura, desempeña una importante labor social con los niños y jóvenes de Belalcázar, a la vez que les acerca las tradiciones y celebraciones litúrgicas más solemnes de la Semana Santa.