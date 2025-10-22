El Ayuntamiento de Córdoba prepara un estudio para soterrar cables y retirar obstáculos al paso de las cofradías

Una calle es distinta si una cofradía pasa por ella. Lo que cualquier día es una vía con la suficiente amplitud y con elementos que forman parte de su paisaje, en Semana Santa, sin presentar cambios, está llena de obstáculos que ... dificultan el tránsito de un paso, por anchura y sobre todo por altura.

Lo saben las cofradías que tienen como titular a una imagen de Cristo Crucificado, que van muy altos y que ven cómo el cableado eléctrico en muchas zonas está muy bajo. Eso obliga a disponer a sus imágenes más bajas de lo normal para poder sortear cables que impedirían su paso.

Ahora el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido con la Agrupación de Hermandades y Cofradías a elaborar un protocolo que elimine los obstáculos e incluso incluya el soterramiento de los cables eléctricos. Así lo acaba de comunicar el organismo a las hermandades.

La Vocalía de Estación de Penitencia de la Agrupación se ha reunido con el Órgano Colegiado de Coordinación de Eventos y han «llegado a un acuerdo» según se ha comunicado a las hermandades, para un protocolo que supondría llegar incluso hasta el soterramiento de los cables eléctricos.

Sería el primer paso para solucionar un problema con los pasos de los Crucificados, que pueden alcanzar una altura de seis metros o más cuando están levantados. Muchas zonas de Córdoba presentan cables bajos que hacen complicado el paso. Sucedió, por ejemplo, el pasado Miércoles Santo en la calle Fernando Colón, cuando por allí pasaba la hermandad de la Misericordia.

La vía presentaba tres cables en distintos puntos que obligaron a bajar la cruz. La corporación de San Pedro dispone de un innovador mecanismo de subida y bajada que incluso permite la operación sin necesidad de bajar el paso, aunque detenido y en pocos segundos. Con todo, puede perderse mucho tiempo en un camino que tiene que ser más rápido.

Poda de árboles

El mismo procedimiento se incorporó para el Cristo de la Buena Muerte, que también tiene que atravesar en su camino zonas con cables bajos, como la calle Eduardo Dato. La actuación buscaría una forma para soterrar los cables, algo contemplado en la protección del Casco Histórico.

En la misma reunión, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar otro tipo de obstáculos, que no están en altura, pero sí en la calle, como papeleras, bancos y contenedores. «Tendrán también un estudio», ha asegurado la Agrupación a las Cofradías.

En la futura ordenación, el Consistorio atenderá también a la poda de los árboles, que suele hacerse a principios del año natural y con atención a los lugares por los que tienen que pasar las hermandades. En ciertas ocasiones, copas demasiado frondosas han dificultado el tránsito de los pasos, porque las ramas pueden ser muy dañinas.

Sucedió en calles tan anchas como Cruz Conde, «Se establecerá una medida mínima que estará marcada por el paso de mayores dimensiones que transite por cada calle», insiste el texto remitido por la Vocalía de Estación de Penitencia.

Calles como Fernando Colón presentan varios cables que hacen que el tránsito sea muy lento

Esto obliga a cambiar algunos de los plazos para los detalles organizativos de la Semana Santa de Córdoba 2026. La Agrupación de Cofradías había pedido a las hermandades de penitencia que entre el 1 y el 5 de noviembre enviasen la lista con los obstáculos que fuera necesario retirar y con las podas de árboles en los lugares por los que pasaran.

La nueva situación obliga a aplazar la fecha para estas necesidades «hasta nuevo aviso», igual que lo relativo a la instalación o retirada de vallas. «Se procurará que sea lo más cercano y útil para la Semana Santa», concluye la Agrupación.

Entre los obstáculos hay en muchas ocasiones letreros luminosos de establecimientos que se pueden abatir y que sobresalen de las fachadas. Las hermandades elaboran una lista que a través de la Agrupación llega al Ayuntamiento, que se encarga de solicitar la retirada.