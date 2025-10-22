Suscríbete a
URbanismo

El Ayuntamiento de Córdoba prepara un estudio para soterrar cables y retirar obstáculos al paso de las cofradías

Busca regular la presencia de elementos que dificultan el tránsito de hermandades, sobre todo de Crucificados

El Cristo de la Misericordia, uno de los más altos de la Semana Santa, en una zona de cables
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Una calle es distinta si una cofradía pasa por ella. Lo que cualquier día es una vía con la suficiente amplitud y con elementos que forman parte de su paisaje, en Semana Santa, sin presentar cambios, está llena de obstáculos que ... dificultan el tránsito de un paso, por anchura y sobre todo por altura.

