Pasión en Córdoba

Ayuda a mujeres, niños y mayores de Córdoba, éstos son los proyectos de las hermandades de la obra social conjunta

Fundación la Caixa y la Agrupación de Cofradías entregan la aportación económica a las beneficiarias

Fundación la Caixa entrega a la Agrupación la ayuda social conjunta para las cofradías de Córdoba

Hermanos mayores, representantes de la Agrupación y la Fundación La Caixa, en la entrega de la obra social conjunta
Julia García Higueras

Córdoba

Las cofradías acaban de recibir el respaldo económico de la Fundación la Caixa a través de la obra social conjunta de la Agrupación para ayudar a mujeres, personas mayores y niños en riesgo de exclusión social en muy distintos barrios.

A la hermandad de ... las Penas le han entregado 2.150 euros para la iniciativa llamada 'Entre mayores y juventud, a por todas', ideada por la diputada de caridad y acción social, Carmen del Rocío Cabello.

