Ayuda a mujeres, niños y mayores de Córdoba, éstos son los proyectos de las hermandades de la obra social conjunta

Las cofradías acaban de recibir el respaldo económico de la Fundación la Caixa a través de la obra social conjunta de la Agrupación para ayudar a mujeres, personas mayores y niños en riesgo de exclusión social en muy distintos barrios.

A la hermandad de ... las Penas le han entregado 2.150 euros para la iniciativa llamada 'Entre mayores y juventud, a por todas', ideada por la diputada de caridad y acción social, Carmen del Rocío Cabello.

El objetivo es favorecer el bienestar integral de las personas mayores para que estén activas y tengan en buen estado de salud a la vez que participan en actividades que desarrollan los propios hermanos de las Penas. Así estimulan las habilidades cognitivas, motoras y sociales de estos mayores.

La cofradía de la Sentencia recibe 2.000 euros que va a dedicar a mujeres en situación de exclusión social que viven en el Distrito Sur de Córdoba, en colaboración con la parroquia de San Martín de Porres.

Por su parte, la hermandad del Huerto empleará la aportación a su plan de ayuda a la infancia, en colaboración con el colegio de la Piedad, al igual que los Dolores de Alcolea, agrupada desde junio de 2024, lo dedicará a su obra social.

Antonio Ruf, a la derecha, recibe el cheque para el taller de costura en la Prisión Hermandad Merced

La Merced recibe 2.000 euros, que dedicará a 'Puntadas de libertad. Taller de costura y confección textil para mujeres internas', que, presentado por esta hermandad y promovido por la Pastoral Penitenciaria, se impartirá en el Centro Penitenciario de Córdoba.

La Agonía percibe 2.000 euros para su proyecto 'Infancia SALUDable', vinculado con el nombre de la advocación de su Virgen. Lo desempeña en colaboración con diversos grupos parroquiales de Santa Victoria, en el barrio del Naranjo.

Pone en marcha iniciativas educativas, sociales y nutricionales dirigidas a niños y niñas con necesidades especiales que redundan en su bienestar y desarrollo integral.

La cofradía del Vía Crucis del Cristo de la Salud lo dedicará al sostenimiento de su obra social propia 'Como en casa', los pisos de acogida para enfermos y familiares sin recursos que reciben tratamiento médico en el Hosptial Reina Sofía y necesitan un alojamiento temporal.

La hermandad del Císter recibe 2.000 euros para su 'Música para Ángeles', que desde el año 2016, ayuda, por medio de la música, a niños con necesidades especiales por situaciones de enfermedad o trastornos del desarrollo. Por esa razón sirve de apoyo a las familias de estos pequeños.