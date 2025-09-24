Dónde aparcar si vas a la Magna de Lucena 2025: párkings y espacios habilitados

Zona de aparcamientos en la zona centro de Lucena., en imagen de archivo

Más allá de la belleza, la música, la tradición y las imágenes que se podrán contemplar en la Magna Lucena Vive la Pasión 2025, hay cuestiones prácticas que los visitantes que acudan a esta ciudad el próximo sábado deben conocer para estacionar sus vehículos.

En el área comprendida entre la avenida de Miguel Cuenca Valdivia, la calle Miguel Pérez Solano y la calle de los Claveles se habilitan tres grandes zonas de aparcamiento. Relativamente cerca, hay otra más en el Camino del Galeón. Otra opción es aparcar en la avenida de la Infancia, número 8.

Algo más cerca del lugar en el que está situada la carrera oficial, hay otras posibilidades para aparcar en la zona del callejón de San Roque, en la avenida de Santa Teresa, la calle El Carmen, y junto a los jardines Antonio Villa. El plano con los nueve espacios hábiles para dejar el coche aparece en este enlace de la página web de la Agrupación de Cofradías de Lucena.

El plan de seguridad establecido por el Ayuntamiento de Lucena establece que no se podrá circular en coche por el centro histórico desde las 16.00 horas del sábado 27 de septiembre, y el cierre afecta al párking público de la Plaza Nueva.

Además, en cuanto a los aseos, que se detallan en este enlace, se disponen tres puntos con servicios públicos en el entorno de la Plaza Nueva, donde discurre la carrera oficial de la gran procesión pasionista.

En total están disponibles los aseos del párking de la Plaza Nueva, el Palacio Erizana, Castillo del Moral, plaza del Coso y el Palacio de los Condes de Santa Ana. Algo más alejados quedan los de la calle San Pedro.

La ambulancia medicalizada y el puesto de Protección Civil se situarán en la plaza San Miguel.