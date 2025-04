Hace dos semanas empezaron a dejarse ver en las redes sociales los resúmenes estadísticos de las cofradías: número de papeletas de sitio emitidas, total de nazarenos de luz, costaleros, servidores y demás personas que forman el cortejo o se quedan fuera de ... él durante más o menos tiempo.

Lo publicado hasta ahora invita a la reflexión. En primer lugar, hemos visto que, a veces, se busca un titular llamativo (el número total de papeletas de sitio emitidas, por ejemplo) a costa de una cifra realmente importante (nazarenos con cirio) pero que queda semioculta por el vendaval de las cifras menos relevantes que lleva al lado. Dicho de otra forma, en este caso es el bosque el que nos impide ver la excelente salud de algunos árboles y la debilidad que afecta a otros.

Por otra parte, a efectos prácticos, ¿cuál debe ser el número al que prestar más atención, el que marca la salud real de una corporación? Pues está clarísimo que, por encima de todo, hay que tener en cuenta el número de cubrerrostros, es decir, el de nazarenos con capirote más el de penitentes con cruz, poniendo en primer lugar, además, y como cifra más relevante, a los que portan cirios.

Todos los demás que van en el cortejo hacen estación de penitencia, eso no lo duda nadie, y engordan los listados, eso tampoco, pero no aportan nada específico sobre la valoración de la Semana Santa por parte del personal: guste o no guste, sólo quienes llevan la cara cubierta definen que estamos en Semana Santa. Además, de nada sirve, por ejemplo, incluir en el total a 200 costaleros cuando, a la hora de la verdad, nunca van a formar parte del cortejo los que no estén en un momento dado debajo de las trabajaderas. Un equipo de fútbol puede tener cuantos jugadores quiera, pero en el terreno de juego nunca serán más de once.

Hay, finalmente, un dato que sólo una cofradía ha aportado hasta el momento en años anteriores: la estructura social de los nazarenos, por sexos, franjas de edad y antigüedad en la cofradía. Sólo con estos datos, bien explicitados con números y gráficos, podríamos verificar la cantidad exacta de cerveza y de espuma que hay en el vaso.