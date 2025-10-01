Ánimas de Córdoba enriquecerá el paso de las Tristezas con coronas de orfebrería para las tulipas

Tulipas del paso de las Trsitezas que llevarán las coronas de orfebrería

La realización de las coronas de orfebrería para las tulipas del paso de la Virgen de las Tristezas siguiendo la inspiración de Miguel del Moral centra actualmente los avances de la hermandad del Remedio de Ánimas para seguir culminando el altar itinerante de su titular.

Con vistas al cincuentenario de la llegada de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas a la cofradía, que se celebrará en noviembre, la corporación da a conocer este proyecto que enriquecerá el paso.

El taller de Orfebrería Santos de Sevilla, que ya hizo la nueva candelería, se encuentra inmerso en la ejecución de 34 coronas en alpaca sobredorada, puesto que es el metal más adecuado, como indicó a ABC el hermano mayor de Ánimas, José Ignacio Aguilera.

Llevan coronas las tulipas que van en el baldaquino, según el boceto de Del Moral y la intención es que estén concluidas para la estación de penitencia del Lunes Santo de 2026 y, si fuese posible, antes para el cincuentenario en noviembre de 2025.

En el centro de la fotografía, la corona de orfebrería en una tulipa del paso, y a la derecha el dibujo de MIguel del Moral H. Ánimas

Los hermanos y devotos pueden colaborar mediante Bizum al 01740 y si optan por sufragar una corona completa figurará inscrito el nombre del donante en ella.