Ángel Cervera, hermano mayor de Presentación: «La entrada en el Lunes Santo de Córdoba es motivo de mucha alegría, es un día de gran solera»

Ángel Cervera, ante Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, titular de la hermandad de la Presentación al Pueblo

La hermandad de la Presentación al Pueblo tiene ya acomodo en la Semana Santa de Córdoba, el Lunes Santo, tras varios intentos. Ángel Cervera (Córdoba, 1967), hermano mayor de la cofradía desde otoño de 2022, valora para ABC la entrada en esta jornada, a la vez que analiza los muchos proyectos que hay en marcha.

-El proceso de encontrar día en la Semana Santa de Córdoba fue una odisea, ¿qué siente ahora, una mezcla de satisfacción y algo de resignación?

-Como creyente, como católico que soy siempre pienso que las cosas salen porque Dios lo quiere. Solicitamos el Domingo y el Miércoles, no ha podido ser ninguno de ellos. Y luego el Lunes, que se nos ha ofrecido, es motivo de alegría, no de resignación, muy de alegría porque además las hermandades del Lunes son hermandades de muchísima solera y grandes hermandades a nivel de hermanos y de devoción.

-Con lo cual queda todo olvidado y se asume esta jornada, ¿no?

-Exacto, el Señor es el que nos lleva. Cuando ha querido abrirnos la puerta del Lunes y cerrarnos la de otro día es porque Él quiere que sea ése. Ahora nosotros vamos a trabajar con toda la ilusión por engrandecer el día del Lunes Santo, no solo de nuestra hermandad, sino todo el día del Lunes Santo de la Semana Santa de Córdoba, con el resto de las hermandades del Lunes. Pido al pueblo de Córdoba que en este primer Lunes Santo, al mismo tiempo que la alegría de acompañarnos tenga indulgencia si nuestra primera salida y lo digo con humildad no la hacemos tan bien como otras hermandades más grandes del Lunes Santo.

-¿Ha tenido ocasión de hablar con las otras hermandades del Lunes Santo o será en breve?

-No hemos hablado porque la invitación nos llegó la semana pasada, la aceptamos el 18 de septiembre. Ellos ya han tenido la reunión del Lunes, pero le vamos a enviar una carta a cada hermandad del Lunes Santo poniéndonos a su disposición y agradeciéndole totalmente de corazón que nos hayan abierto los brazos para acogernos en su día, que al fin y al cabo es la casa del Lunes Santo.Es muy agradecer que a una hermandad nueva, que está empezando esas hermandades con tanta antigüedad nos acojan.

-El recorrido en los dos últimos años de la presentación ha ido por la Fuensanta y ha vuelto por San Lorenzo, ¿cuál es la idea actual, cómo se quiere hacer teniendo en cuenta que en algunos momentos va delante la Merced?

-Todavía no lo sabemos porque enviamos la carta la semana pasada aceptando la invitación que nos hizo la Agrupación de Cofradías. Y todavía no sabemos el recorrido, pero me supongo que la vuelta será muy parecida, solamente que en línea recta. Seguramente sea Claudio Marcelo, el Realejo, San Andrés. La ida es la que no sabemos todavía cómo será, pero siempre intentaremos que sea el camino más corto y lo más rápido posible basándonos en los estatutos de nuestra hermandad. Son muchas horas en la calle para nuestra hermandad, prácticamente son ocho horas, ocho horas y media, y aparte ya tenemos que ver que no crucemos, no entorpezcamos el paso de ninguna hermandad. El Sábado daba igual al estar solos en ese recorrido, pero ahora tenemos que adaptarnos, somos los últimos y tenemos que ir con humildad.

-El Lunes Santo, como comenta, es pujante en número de hermanos y ésa es una cualidad que posee Presentación, ¿no?

-Sí, el Lunes tiene una particularidad importante: hay hermandades que han crecido muchísimo, como la Sentencia, que hoy por hoy es una de las que más nazarenos pone en la calle. La Merced, que viniendo de Levante, ha crecido en número de hermanos, en cortejo, en devoción. La Estrella en la Huerta de la Reina también está muy lejos. Cuando cambió la carrera oficial a la Catedral fue una de las hermandades que más aportó, porque le pillaba más lejos, y se sacrificó por el bien de la Semana Santa. Ha ido creciendo y arrastra a una gran cantidad de gente joven. Del Remedio de Ánimas destacan sus cultos y su gran devoción; y con la junta de gobierno de la hermandad del Vía Crucis tengo una vinculación personal de amistad, así que nos vamos a sentir como en casa. Nosotros sinceramente estamos agradecidos de que nos hayan abierto los brazos, y esperemos que esta proyección que tenemos en número de hermanos, como está creciendo nuestra corporación se vaya viendo ahora que entraremos en carrera oficial. Este Lunes Santo es una prueba, vamos a ver.

Ángel Cervera, ante la imagen de su titular Valerio Merino

-En 2022 tenían 700 hermanos, ¿ha cambiado la cifra?

-Sí, sí, estamos en más de 900.

-¿Esperan crecer en número de hermanos que hagan estación de penitencia?

-El año pasado en el reparto de túnicas hicimos una encuesta entre los hermanos sobre qué día les vendría mejor cuando nos incorporáramos a carrera oficial y el Lunes Santo solamente perderíamos tres nazarenos en ese momento. No sabemos qué pasará, creemos que vamos a crecer, pero vamos con humildad. Por cierto que aquí todas las túnicas nazarenas son en propiedad.

-En cuanto a la banda, el tener que prescindir de la Redención por estar en el Lunes Santo es una de las pérdidas y renuncias obligadas, ¿verdad?

-Para mí es el sabor agridulce porque tengo un cariño personal hacia los componentes de Redención. Nuestros caminos hoy se separan, pero es por el día no porque entre nosotros haya habido nada, al contrario. Ha habido una colaboración, una identidad tal, un respeto y un cariño de la banda de Redención con nuestra hermandad, y nuestra hermandad con ellos que dentro de la hermandad queremos tener un detalle, un recuerdo hacia Redención porque es una gran banda. El director, Manuel Luque, aparte de un gran músico es una grandísima persona. Al salir nuestro Cristo nos acordaremos muchísimo de ellos.

-¿Hay alguna banda en mente para sustituirla?

-Hay varias. Se nos han ofrecido muchísimas, es de agradecer, tanto de la provincia como de fuera de la provincia. Se han puesto en contacto con nosotros muchísimas bandas y de muchísima fama. Creo que va a haber una gran sorpresa en Córdoba, estamos en negociación, pero va a ser una gran sorpresa para la ciudad de Córdoba.

-Pero seguro que a la altura de Redención, ¿no?

-Sí. Nosotros, gracias a Redención, hemos tenido un sello en la calle. Es una grandísima banda, no podemos ir para atrás, y más el primer año que entramos en carrera oficial. Tiene que ser, como mínimo, de su nivel para arriba, pero no para abajo.

El hermano mayor de la Presentación al Pueblo, ante la parroquia Valerio Merino

-¿Cómo marcha la ampliación de la puerta lateral de la parroquia de San Vicente Ferrer para el paso?

-La puerta ya está en el Pleno Municipal del Ayuntamiento, pues aprobó ya la declaración de edificio singular de nuestra iglesia. Se envió la documentación que se nos ha ido pidiendo para abrir la puerta y creemos que en meses llegará la aprobación.

-¿Y otros proyectos en marcha?

-Si Dios quiere, para octubre o noviembre tendremos la inauguración de la casa de hermandad. Las obras están empezadas, con la colaboración de nuestro párroco y consiliario, don Pablo Garzón, que ha tenido a bien apoyarnos y empujarnos para su realización. Será un motivo de mucha alegría para los hermanos porque podremos convivir: tendremos nuestra secretaría, almacén, cuarto de aseo, patios, cocina. Hasta ahora teníamos dos habitaciones separadas. La hermandad vive de la parroquia y la parroquia vive también con nosotros. Es algo precioso poder tener esa casa de hermandad abierta al barrio y a la parroquia donde convivir. En una hermandad tan joven, (nuestro Cristo el año que viene cumple diez años) llevar este este proyecto es importante para las reuniones de grupo joven, grupo de priostía, grupo de costura, de acción social, de la junta de gobierno.

-¿Cómo transcurre la hechura de la Virgen?

-Faltan menos de dieciséis meses para que la Virgen, Nuestra Señora Reina del Cielo y Misericordia, del imaginero Darío Fernández, esté aquí. Es uno de los grandes imagineros del siglo XXI y hará la única obra en Córdoba que va a procesionar por ahora en la ciudad. Los plazos se están cumpliendo. Darío Fernández ha hecho dos Vírgenes en este tramo desde que firmamos y la nuestra es la siguiente que entregará.

-¿Habrá alguna novedad en el paso de misterio para el próximo año?

-De estrenos para el año que viene seguramente será un juego de varas para el acompañamiento del guion del senatus que se estrenó el año pasado. Todo lo tenemos enfocado en comprar el ajuar de la Virgen. Se ha empezado a hacer la saya y el manto bordado para la Virgen, hemos comprado una dalmática de finales del siglo XVIII y se ha limpiado, se ha diseñado. Estamos preparando prácticamente la venida de la Virgen, comprando la candelería, la corona, queremos que todo lo que saque sea todo en propiedad. Ya tiene 38 piezas de candelería, dos cruces pectorales, la corona de destellos, un broche en oro donado, los puñales, rosario. Ahora mismo estamos volcándomos en la Virgen, pero en el momento que la Virgen esté aquí, vestida como se merece, con la corona y la bendición, nuestro proyecto es acabar el paso.