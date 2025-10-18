Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Pasión en Córdoba

Ángel Cano, elegido nuevo hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído de Córdoba

Se impone al diestro Rafael González 'Chiquilín' por 190 votos a 69

Jesús Caído de Córdoba regresa al culto tras una intervención de conservación

Ángel Cano, con chaqueta gris y carpeta, en la presentación de su candidatura
Ángel Cano, con chaqueta gris y carpeta, en la presentación de su candidatura ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los cofrades de Jesús Caído han elegido este sábado a Ángel Cano Muñoz como nuevo hermano mayor, tras unas elecciones a las que también se presentaba Rafael González 'Chiquilín'. Ha obtenido 190 votos por 69 del diestro, siete en blanco y tres nulos, ... según ha confirmado la corporación de San Cayetano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app