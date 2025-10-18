Ángel Cano, elegido nuevo hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído de Córdoba

Los cofrades de Jesús Caído han elegido este sábado a Ángel Cano Muñoz como nuevo hermano mayor, tras unas elecciones a las que también se presentaba Rafael González 'Chiquilín'. Ha obtenido 190 votos por 69 del diestro, siete en blanco y tres nulos, ... según ha confirmado la corporación de San Cayetano.

Tras unas intensas semanas en que los dos candidatos han mostrado multitud de proyectos de ideas para la cofradía, los hermanos se han inclinado de forma mayoritaria por Ángel Cano, que había sido albacea de Procesión en el anterior mandato y había ejercido como mayordomo.

Precisamente en su junta se integra el anterior hermano mayor, Juan Rafael Cabezas, como tesorero, y varios miembros de su equipo, como José Sáez, que será vicehermano mayor. Otros, sin embargo, respaldaban la candidatura de Chiquilín.

Entre sus proyectos están continuar mejorando la orfebrería del paso de palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, un proyecto que se ha confiado a Rafael de Rueda y que llega tras la reforma culminada en los últimos años.

El mismo diseñador dirigirá el pasado a nuevo terciopelo y enriquecimiento del manto de la Virgen. Un estandarte de San Juan de la Cruz, reciente cotitular de la hermandad y un llamador para el paso del Señor, además de cantoneras para la cruz, están también entre sus proyectos.