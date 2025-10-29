Ana Gema Torrico, única candidata a hermana mayor en la cofradía de la Merced de Córdoba

Ana Gema Torrico Luque encabeza la única candidatura que se presenta con vistas al cabildo de elecciones a hermano mayor que la cofradía de la Merced celebrará el 25 de noviembre.

Lleva 18 años participando en juntas de gobierno de esta hermandad ... y durante los últimos trece ha desarrollado su labor en la tesorería (primero con Manuel Figueroa, luego con Manuel Valera, Antonio Ruf y en la actualidad, con Pablo Jiménez). En otras ocasiones ha sido secretaria segunda.

Sus comienzos en la Merced están vinculados con la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas, no como músico, sino acompañando con el banderín, y como tesorera y secretaria de esta formación, y vocal de la banda en la hermandad, como explica a ABC.

Su intención es «continuar con lo que se viene trabajando» porque las bases del camino que debe llevar la hermandad están claras y también «mejorar algunas áreas», indica Torrico Luque.

Si recibe el respaldo en las urnas, para esta etapa en su equipo contará con personas de la junta de Pablo Jiménez y nuevas incorporaciones con las que seguirá impulsando la ampliación de la casa de hermandad y la reforma integral del palio de Santa María de la Merced, que se han marcado como algo prioritario.

Noticia Relacionada La Merced comienza a ampliar su casa de hermandad con la construcción de un almacén Julia García Higueras Los trabajos, con plazo previsto hasta septiembre, sirven también para instalar una pequeña cocina

La junta electoral ha resuelto aceptar la candidatura de Ana Gema Torrico Luque al reunir todos los requisitos fijados, como se ha comunicado este martes.

En esta ocasión sí hay una aspirante para suceder a Pablo Jiménez, lo contrario de lo que ocurrió en el proceso electoral que hubiera llevado a los cofrades de la Merced a las urnas el 25 de junio, pero que se suspendió para convocar el proceso en curso.