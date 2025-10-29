Ana Gema Torrico, única candidata a hermana mayor en la cofradía de la Merced de Córdoba

Suscríbete a
Ana Gema Torrico aspira a liderar la hermandad de la Merced
Ana Gema Torrico aspira a liderar la hermandad de la Merced
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Ana Gema Torrico Luque encabeza la única candidatura que se presenta con vistas al cabildo de elecciones a hermano mayor que la cofradía de la Merced celebrará el 25 de noviembre.

Lleva 18 años participando en juntas de gobierno de esta hermandad ... y durante los últimos trece ha desarrollado su labor en la tesorería (primero con Manuel Figueroa, luego con Manuel Valera, Antonio Ruf y en la actualidad, con Pablo Jiménez). En otras ocasiones ha sido secretaria segunda.

