Ana Gema Torrico, nueva hermana mayor de la cofradía de la Merced de Córdoba

Ana Gema Torrico Luque ha resultado elegida hermana mayor de la cofradía de la Merced para los próximos cuatro años, en el cabildo de elecciones celebrado este martes, 25 de noviembre.

La única candidata que se presentaba ha obtenido mayoría absoluta, al ... recibir 119 votos a favor y tan solo dos en contra, por lo que únicamente le queda recibir la preceptiva ratificación de la autoridad diocesana.

Su programa va en consonancia con la línea de trabajo que ha mantenido Pablo Jiménez en su mandato, por lo que seguirá avanzando en la reforma integral del palio de Santa María de la Merced y la ampliación de la casa de hermandad como proyectos prioritarios.

En los cultos Ana Gema Torrico Luque se compromete a fomentar el culto al Santísimo Sacramento del Altar, el primer titular de la cofradía, con un triduo anterior a la celebración del Jueves de Corpus.

Patrimonio

Se realizará una Custodia en orfebrería propia de la cofradía para esos cultos habilitará una partida anual en los presupuestos los próximos cautro años.

La intención es ver la viabilidad de desarrollar una procesión eucarística por las calles, con el Santísimo y las imágenes del Niño Jesús de Buiza y de San Antonio, adquiridas recientemente.

Un nuevo libro de reglas y estandarte, el mantenimiento del dorado del paso de misterio, un estudio sobre la disposición del Señor en su paso para mejorar su visibilidad y la restauración de la antigua imagen del Señor de la Coronación de Espinas figuran en su lista de objetivos.

Volverá a contar con tres priostes y en las próximas efemérides de la corporación elaborará un programa de actos para su conmemoración: los cincuentenarios de las imágenes titulares, el 75 aniversario fundacional de la hermandad, el 50 aniversario de la creación de la cuadrilla de costaleros y el 30 aniversario de la banda.

Torrico Luque asume esta responsabilidad con una amplia experiencia de casi dos décadas en las juntas de gobierno en esta hermandad, pues en los últimos trece años ha ejercido como tesorera (primero con Manuel Figueroa, luego con Manuel Valera, Antonio Ruf y en la actualidad, con Pablo Jiménez). En otras ocasiones ha sido secretaria segunda.

De todos los hermanos mayores anteriores asegura haber aprendido porque «me han ayudado a conocer el verdadero sentido y también el orgullo de lo que significa ser de la hermandad de la Merced», como dijo el día de la presentación de su programa hace una semana.

Sus comienzos en la Merced estuvieron unidos a la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas. Ha sido secretaria de la Agrupación de Cofradías de Pozoblanco.

El anterior cabildo de elecciones a hermano mayor en la Merced el 25 de junio se suspendió porque no hubo candidatos.