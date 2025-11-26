Suscríbete a
Ana Gema Torrico, nueva hermana mayor de la cofradía de la Merced de Córdoba

Obtiene la mayoría absoluta en el cabildo de elecciones, que se salda con 119 votos a favor y solo dos en contra

Julia García Higueras

Córdoba

Ana Gema Torrico Luque ha resultado elegida hermana mayor de la cofradía de la Merced para los próximos cuatro años, en el cabildo de elecciones celebrado este martes, 25 de noviembre.

La única candidata que se presentaba ha obtenido mayoría absoluta, al ... recibir 119 votos a favor y tan solo dos en contra, por lo que únicamente le queda recibir la preceptiva ratificación de la autoridad diocesana.

