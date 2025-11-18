Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

La Agrupación se reúne con las cofradías Córdoba para explicar la reforma de los estatutos antes de votar

El texto impide usar la Catedral para entrar y salir y sólo permite hacerlo desde la propia sede

Varias hermandades piden que los hermanos mayores no estén en la junta de la Agrupación de Cofradías de Córdoba

Los estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba plantean dejar de usar la Catedral para salir y entrar 

La Virgen de la Salud, tras salir de la Catedral de Córdoba
La Virgen de la Salud, tras salir de la Catedral de Córdoba Álvaro Carmona
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«La Agrupación somos todos». Con estas palabras el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, quiere invitar a las corporaciones que forman parte del organismo a una serie de reuniones en las que se hablará de la ... reforma de los estatutos que se tiene que someter a la aprobación de la asamblea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app