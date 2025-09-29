La Agrupación de Cofradías recomienda que los ensayos de costaleros sean entre semana y por la noche y madrugada

Ensayo de la cuadrilla del paso de Nuestra Señora de los Dolores, un domingo

Los ensayos de costaleros en las mañanas, mediodías y tardes de los fines de semana de Cuaresma pueden estar tocando a su fin. La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha remitido un escrito a las hermandades con las normas para solicitar ensayos y ahí se recomienda hacerlos entre semana.

Según el texto, es «para no coincidir con otros actos que se celebren en la ciudad ni con los que hagan las demás hermandades». Eso obligará a volver a la noche y madrugada de los días laborables, el horario más habitual en los años 80 y 90. Ahora también se hace, pero abundan las cuadrillas que trabajan al mediodía o tarde de los festivos.

Noticia Relacionada Julio Lucena: «Los costaleros tenemos anonimato debajo del paso, pero al salir mientras menos nos vean, mejor» Julia García Higueras Más de cuarenta años lleva con el costal bajo el paso del Cristo de la Misericordia y también es nazareno de la Expiración

Según el texto, las hermandades podrán empezar a las 21.00 horas sólo cuando su recorrido no interfiera con el trazado de las líneas de los autobuses de Aucorsa. Si pasan por estas calles y no es posible habilitar el paso, tendrán que comenzar a partir de las 23.00 horas.

Entre las novedades remitidas por la Vocalía de Estación de Penitencia está el que sólo se podrán solicitar «las fechas que se consideren necesarias». Era frecuente solicitar a veces hasta una decena para poder tener reserva en caso de lluvia, como había sucedido en la Cuaresma de este 2025.

Preparación

Así quedaba reflejado en el decreto del Ayuntamiento de Córdoba fijando la fecha, hora y recorrido de los ensayos, pero ahora habrá que evitarlo, según el texto remitido por la Agrupación de Cofradías, que insiste en la obligación de llevar los chalecos reflectantes y luces para advertir de la presencia del paso.

El organismo trabaja así en la preparación de la Semana Santa de 2026 y establece un plazo que «es obligatorio respetar» para que las hermandades envíen los itinerarios y horarios: entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre.

La Agrupación insiste en que llevar el GPS para la localización de las cofradías en la calle es «obligatorio e imprescindible»

Además, establece que se revisará el correcto funcionamiento de los dispositivos GPS que permiten la localización de la cofradía durante su estación de penitencia, y eso tanto por parte del Cecop como de la Agrupación: «Es obligatorio e imprescindible llevarlos».

En 2025 hubo hermandades que no lo usaron y por lo tanto no se podía conocer su situación exacta. En el texto se dice que ninguna salida podrá empezar sin la autorización de la Vocalía de Estación de Penitencia, «tras comprobar que la vía pública y la organización general de la jornada estén en condiciones adecuadas».