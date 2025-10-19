La Agrupación de Cofradías de Lucena entrega a Cáritas parroquiales 11.200 euros de las sillas de la Magna procesión

La Agrupación de Cofradías de Lucena ha hecho entrega a las Cáritas Parroquiales de Lucena de 11.227,77 euros, el importe obtenido de la reserva de las localidades ubicadas en la Plaza Nueva con motivo de la celebración de la Procesión Magna ... Pasionista.

La Plaza Nueva, centro de la carrera oficial de la Magna celebrada el pasado 27 de septiembre, contó con 1.853 asientos divididos en diez sectores. Desde el primer momento, la Agrupación anunció que los beneficios obtenidos tras los gastos de gestión tendrían fines solidarios, para reforzar el carácter social y caritativo del acontecimiento.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Díaz Serrano, destaca en el comunicado emitido por esta institución que «la Magna no solo ha sido una manifestación de fe y patrimonio, sino también de compromiso con quienes más lo necesitan. Este gesto es el reflejo del espíritu cristiano y solidario que impregna a nuestras cofradías y a todo el pueblo de Lucena».

Por su parte, Jesús María Moriana Elvira, vicario episcopal de la Campiña y consiliario de la Agrupación, subraya que «la ayuda a los más desfavorecidos forma parte del mensaje esencial de este Año Jubilar. Que la Magna haya servido también para contribuir a la labor de Cáritas demuestra que la fe se traduce en obras y en esperanza para los que nos necesitan».

Cinco sedes

El importe se destinará a la compra de alimentos y a cubrir otras necesidades de las personas que actualmente atiende Cáritas desde sus cinco sedes, ubicadas en la iglesia mayor parroquial de San Mateo Apóstol, y en las iglesias parroquiales de Santiago Apóstol, Santo Domingo de Guzmán, Nuestra Señora del Carmen y la Sagrada Familia.

La red de Cáritas parroquiales de Lucena y sus voluntarios atienden y acompañan a cientos de familias tanto en las necesidades alimentarias como en cuestiones de farmacia, butano y electricidad.

La Agrupación de Cofradías agradece «la implicación de los voluntarios de Cáritas Parroquiales que contribuyeron desinteresadamente al buen resultado de la Procesión Magna y al público asistente por la ejemplar colaboración mostrada durante el desarrollo de este acontecimiento histórico, que situó a Lucena en el mapa nacional del turismo cultural y religioso».