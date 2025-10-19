Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

La Agrupación de Cofradías de Lucena entrega a Cáritas parroquiales 11.200 euros de las sillas de la Magna procesión

La cantidad se dedicará a comprar alimentos para cientos de familias necesitadas

Lucena aúna fe, belleza y rito en una Magna que saca lo mejor de su esencia

Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, ante María Santísima de Araceli, durante la Magna de Lucena
Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, ante María Santísima de Araceli, durante la Magna de Lucena Felipe Osuna

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agrupación de Cofradías de Lucena ha hecho entrega a las Cáritas Parroquiales de Lucena de 11.227,77 euros, el importe obtenido de la reserva de las localidades ubicadas en la Plaza Nueva con motivo de la celebración de la Procesión Magna ... Pasionista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app