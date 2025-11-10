Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Agrupación de Cofradías de Córdoba acude a una jornada sobre derechos de imagen y propiedad intelectual

Jaén acoge el encuentro bianual con presidentes de todas las provincias de Andalucía

La Agrupación celebra el éxito del Vía Crucis Magno de Córdoba

Manuel Murillo, a la derecha de la imagen, junto a sus homólogos y el obispo de Jaén
ABC Córdoba

Córdoba

La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha participado en una jornada en Jaén sobre los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades, tales como revistas, anuarios, boletines, guías de itinerarios, actos, cultos y otros demás trabajos editados por las agrupaciones y ... consejos de Hermandades y por las propias cofradías de manera particular.

