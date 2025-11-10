La Agrupación de Cofradías de Córdoba acude a una jornada sobre derechos de imagen y propiedad intelectual

La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha participado en una jornada en Jaén sobre los derechos de imagen y propiedad intelectual de las publicaciones cofrades, tales como revistas, anuarios, boletines, guías de itinerarios, actos, cultos y otros demás trabajos editados por las agrupaciones y ... consejos de Hermandades y por las propias cofradías de manera particular.

La cita, programada en el encuentro bianual de los máximos responsables de los organismos cofrades, ha reunido a los presidentes de las agrupaciones y consejos de cofradías y hermandades de las capitales de provincia de Andalucía desde el viernes al domingo 9 de noviembre.

Para abordar estos temas jurídicos ha intervenido Sergio Ramírez Pareja, notario del Obispado de Jaén y responsable del departamento de protección de datos y la Oficina de cumplimiento normativo de la diócesis de Jaén, según informa la Agrupación de Córdoba en un comunicado.

Carteles y guías

Una vez escuchada la ponencia, los presidentes expusieron las diferentes maneras en que cada consejo, federación o agrupación gestiona sus publicaciones, e incidieron en la edición de los carteles oficiales y de las guías de horarios e itinerarios.

También fue asunto de debate las diferentes maneras en las que se ofrece la señal de televisión durante el recorrido oficial en Semana Santa. Por ello la jornada de trabajo ha servido para buscar la unificación de criterios y la transmisión de conocimientos para realizar una correcta actuación en el caso de posibles plagios en el ámbito de las publicaciones cofrades.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, recibieron a los presidentes, a la vez que los presidentes visitaron el patrimonio cultural y religioso de la ciudad al acudir a la Santa Capilla de San Andrés, el santuario diocesano y el camarín de Nuestro Padre Jesús, los baños árabes y la Casa museo de la Patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla.

La clausura del encuentro ha sido en la Santa Iglesia Catedral de Jaén con una eucaristía que ha presidido el obispo de Jaén. Antes los responsables de las agrupaciones y consejos de cofradías contemplaron la reliquia del Santo Rostro.