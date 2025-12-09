El Adviento y la Navidad se vivirán dentro de la Prisión de Córdoba gracias a la hermandad de la Merced

La alegría de las fiestas navideñas también se sentirá dentro de la Prisión. La hermandad sacramental de la Merced organiza el programa de actividades de Adviento y Navidad 2025-2026 en el Centro Penitenciario de Córdoba para acercar su mensaje y «ofrecer un ... espacio de encuentro, consuelo y esperanza a los internos».

Su diputación de cultura, en colaboración con la Pastoral Penitenciaria y el equipo del Centro, en la línea de otros años, ha preparado un calendario de celebraciones, conferencias y momentos de oración que abordan la Navidad desde distintas perspectivas.

La fe, la caridad, la tradición belenista, el Año Jubilar de la Esperanza y la experiencia cofrade dentro y fuera de la Prisión son asuntos que se abordarán estos días. Habrá una procesión con el Niño Jesús triunfante obra de Francisco Buiza, que la hermandad adquirió en enero de 2023.

2025-2026 Calendario de actos en Adviento y Navidad en la Prisión Sábado, 13 de diciembre . Pedro Antonio Cuadrado, de la Asociación de Belenistas de Córdoba, ofrece la charla 'Navidad en el mundo'.

Sábado, 20 de diciembre. Encuentro formativo 'El valor de la Esperanza: iconografía, hermandad y Año Jubilar', a cargo de Pablo Calvo, consiliario de la Esperanza de Córdoba; Francisco Javier Luque, hermano mayor; y Manuel Santos, diputado de cultos y evangelización de la Esperanza.

Miércoles, 24 de diciembre . Misa de Navidad, presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Sábado, 27 de diciembre . Andrés Romero Torrico, cofrade de la Merced y miembro de Pastoral Penitencia, ofrece la charla-testimonio 'Un Jubileo vivido: camino cofrade dentro y fuera de la Prisión'.

Viernes, 2 de enero . Procesión del Niño Jesús por el interior del salón de actos del Centro Penitenciario.

Sábado, 24 de enero. Pedro Cabello, párroco de San Miguel y canónigo de la Catedral, ofrecerá la conferencia 'Jesús de Nazaret y la arqueología de Tierra Santa'.

Los actos se desarrollarán en el salón de actos y la sala polivalente del Centro Penitenciario de Córdoba, se adaptan a la realidad del centro y favorecen la participación de los internos en un clima de cercanía, oración y reflexión, según informa mediante un comunicado la cofradía.

Estas iniciativas buscan ofrecerle a los provados de libertad «una oportunidad para redescubrir la dignidad de cada persona, abrir caminos de reconciliación y renovar la esperanza desde la fe en Jesucristo».

La Merced también está implicada en la puesta en marcha del taller de costura 'Puntadas de libertad' para internas, dentro de la obra social conjunta de la Agrupación de Cofradóas, con financiación de la Fundación la Caixa.