Pasión en Córdoba

El Adviento y la Navidad se vivirán dentro de la Prisión de Córdoba gracias a la hermandad de la Merced

La cofradía colabora con la Pastoral Penitenciaria para desarrollar actos que abarcan desde las charlas a una procesión del Niño Jesús

Los capellanes y voluntarios de Pastoral Penitenciaria de Córdoba dan asistencia a 370 presos

El Niño Jesús triunfante de Francisco Buiza, de la hermandad de la Merced
Julia García Higueras

Córdoba

La alegría de las fiestas navideñas también se sentirá dentro de la Prisión. La hermandad sacramental de la Merced organiza el programa de actividades de Adviento y Navidad 2025-2026 en el Centro Penitenciario de Córdoba para acercar su mensaje y «ofrecer un ... espacio de encuentro, consuelo y esperanza a los internos».

