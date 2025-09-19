La Semana Santa de Baena, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Gobierno central ha informado este viernes, en un comunicado, de que la Semana Santa de Baena ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo. La solicitud presentada por el Ayuntamiento de este municipio ha recibido el informe favorable del Gobierno de la Junta de Andalucía y cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones. El Consistorio baenense anunció en enero de 2024 que reiniciaba el expediente para lograr este reconocimiento.

El Ejecutivo central ha resaltado que se «remonta al siglo XVI con la fundación de las primeras cofradías penitenciales». Estos cinco siglos de historia ininterrumpida «avalan la profundidad y el arraigo sentimental de una tradición que se ha consolidado como una expresión única de la identidad cultural de esa comunidad, que hoy se articula a través de ocho cofradías y más de setenta y dos cuadrillas y hermandades».

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado de este reconocimiento que la Semana Santa de Baena posee «unas características propias y diferenciadoras que la definen como una de las celebraciones religiosas más peculiares de España», de manera que «trasciende la propia significación litúrgica, con una implicación ciudadana que resulta fascinante para todos los visitantes, nacionales e internacionales».

«Un espíritu encendido todo el año»

La participación en la Semana de Pasión de esta localidad ha supuesto «la creación de un tejido de asociaciones que, a lo largo de todo el año, mantienen encendido el espíritu de la celebración en sus sedes y cuarteles». Uno de sus elementos diferenciadores es que los sonidos de sus tambores artesanales, que han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2023), lo que «la convierte en un caso único para el turismo cultural internacional».

Con esta declaración, ya son 86 las celebraciones populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la comunidad de Andalucía, se trata de la duodécima con esta distinción.