cultura

La Semana del Cine de Córdoba llega con homenaje en su cartel a Pepe Varona, el bombero recientemente fallecido

Había posado para dicho cartel, ya que esta edición rinde tributo al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento municipal por su labor ante el fuego sufrido en la Mezquita-Catedral

Presentación del cartel de Cinema25, este martes en el Ayuntamento abc

ABC Córdoba

Córdoba

La Semana del Cine de Córdoba, Cinema25, ha presentado este martes el cartel de su cuarta edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre en la ciudad. En él, rinde homenaje al cuerpo de bomberos municipal que extinguió el incendio declarado ... en la Mezquita-Catedral de Córdoba en el mes de agosto. En especial, Cinema25 recuerda a uno de los miembros recientemente fallecido, el pasado domingo de manera súbita, y a cuya memoria se dedicará esta edición.

