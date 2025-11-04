La Semana del Cine de Córdoba llega con homenaje en su cartel a Pepe Varona, el bombero recientemente fallecido

La Semana del Cine de Córdoba, Cinema25, ha presentado este martes el cartel de su cuarta edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre en la ciudad. En él, rinde homenaje al cuerpo de bomberos municipal que extinguió el incendio declarado ... en la Mezquita-Catedral de Córdoba en el mes de agosto. En especial, Cinema25 recuerda a uno de los miembros recientemente fallecido, el pasado domingo de manera súbita, y a cuya memoria se dedicará esta edición.

La cuarta edición se ha presentado de la mano del alcalde, José María Bellido; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Albás; el director de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo, y el director de Cinema25, Edgar Burgos. Esta edición se mantiene como un evento consolidado dentro de la agenda cultural del otoño cordobés, gracias «a una programación completa y de calidad».

Al respecto, el regidor ha señalado que «la Semana del Cine se ha ganado su sitio en la ciudad, siendo una cita de relevancia con la que saldamos la deuda que la ciudad tenía con el cine«. Asimismo, se ha sumado al pésame a »los familiares y allegados del bombero fallecido».

Mientras, Burgos ha destacado «el espíritu de mejora que marca este proyecto nacido en Córdoba». «Mantenemos el nivel de las secciones de la última edición y continuamos con nuestro objetivo de llevar el festival a la calle», ha comentado, para destacar que quieren «ofrecer propuestas a todos los públicos, así como programación específica», que irán desvelando durante este mes.

El cartel de la próxima edición ha sido realizado por la artista astigitana Virginia Bersabé, quien ha ilustrado un posado de cinco miembros del cuerpo de bomberos municipal en homenaje al famoso cartel de 'The Breakfast Club' (El Club de los Cinco), la icónica película de John Hughes que este año celebra su cuarenta aniversario. En la foto aparecen Miguel Gómez Petidier, Junne Rubio Fernández, Jesús Expósito Borrego, Francisco José Renero Pérez y José Varona Llamas. Lamentablemente, el pasado domingo falleció de manera súbita José Varona, a cuya memoria se dedica esta edición.

A él y a la labor del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba se les dedica este cartel, al ser los protagonistas de la exitosa extinción del incendio generado en la Mezquita-Catedral el pasado verano. Asimismo, se extiende este homenaje a todos los cuerpos de bomberos de España, quienes han sido fundamentales en las labores de extinción durante el verano.

Sedes

Cinema25 mantiene sus sedes habituales, con proyecciones diarias en la Filmoteca de Andalucía y otros eventos en el Centro de Recepción de Visitantes. Además, se incorpora el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). La rama formativa se llevará a cabo en los centros educativos: Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria, Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), IES Ángel de Saavedra y la escuela de arte La Maquinita.

Tras el éxito del año pasado, se volverá a celebrar Cinema Party, el evento con comercios de la ciudad y música en directo el día 23 de noviembre. La Gala de Clausura de la cuarta edición tendrá lugar el 28 de noviembre en el Teatro Góngora, donde se entregarán los premios a las películas ganadoras y los Premios Honoríficos. Como novedad, este año se suma al listado de galardones un nuevo premio: el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje-No Ficción -dotado con 2.000 euros-.

En los próximos días se desvelará la programación de esta cuarta edición, que contará con un plantel de profesionales del cine y la industria que participarán en las proyecciones, charlas y encuentros entre el 21 y el 28 de noviembre.

En concreto, la IV Semana del Cine de Córdoba es una actividad organizada por Record (Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba), que cuenta con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento como patrocinador principal y con Junta de Andalucía, Diputación y Fundación Cajasur como patrocinios colaboradores, además de Off Escac, UniEléctrica, SP Group y Hammam Al Ándalus como 'partners' estratégicos.