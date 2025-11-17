Suscríbete a
cultura

La Semana del Cine de Córdoba calienta motores con títulos como 'Golpes', 'El Cautivo' o 'Sirat'

Del 21 al 28 de noviembre, el público podrá disfrutar de proyecciones, clases magistrales y encuentros con profesionales del sector

La Semana del Cine de Córdoba llega con homenaje en su cartel a Pepe Varona, el bombero recientemente fallecido

Presentación de la programación de la Semana del Cine de Córdoba
Presentación de la programación de la Semana del Cine de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

CINEMA25, la IV Semana del Cine de Córdoba, ya conoce los largometrajes y cortometrajes que optarán al Cervatillo de Bronce, al Premio CINEMA Córdoba o al premio del público 'Martín Cañuelo', según su categoría. En esta edición, que se celebrará del 21 al 28 de ... noviembre en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y otras sedes de la ciudad, el público podrá disfrutar de proyecciones, clases magistrales y encuentros con profesionales del sector.

