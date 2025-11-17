La Semana del Cine de Córdoba calienta motores con títulos como 'Golpes', 'El Cautivo' o 'Sirat'

CINEMA25, la IV Semana del Cine de Córdoba, ya conoce los largometrajes y cortometrajes que optarán al Cervatillo de Bronce, al Premio CINEMA Córdoba o al premio del público 'Martín Cañuelo', según su categoría. En esta edición, que se celebrará del 21 al 28 de ... noviembre en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y otras sedes de la ciudad, el público podrá disfrutar de proyecciones, clases magistrales y encuentros con profesionales del sector.

Estos galardones se entregarán la noche del 28 de noviembre en el Teatro Góngora, en una gala que acogerá a los profesionales de la industria cinematográfica y el sector cultural andaluz. La programación de la Semana del Cine de Córdoba puede consultarse en cinemacordoba.com para más detalles.

Los títulos que compiten por el Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción, dotado con 3.000 euros, son 'Golpes', preestreno de la primera película del guionista y director sevillano Rafael Cobos; 'La Deuda' de Daniel Guzmán, quien recibió el Premio Goya a Mejor Dirección Novel; 'Subsuelo' del montador y director Fernando Franco, nominado en 10 ocasiones a los Premios Goya y ganador de uno en 2014; 'El Cielo de los Animales' de Santi Amodeo, un drama basado en los relatos del escritor estadounidense David James Poissant.

Por su parte, CINEMA Premiere, la sección no competitiva de la Semana del Cine de Córdoba, acogerá seis proyecciones de títulos recientes de producción nacional: 'Sirat' de Oliver Laxe, 'Tardes de soledad' de Albert Serra, 'Maspalomas' de JM Goenaga y Aitor Arregi, 'Mi amiga Eva' de Cesc Gay, 'El cautivo' de Alejandro Amenábar y 'Romería' de Carla Simón. Estas películas, junto a aquellas que conforman la Sección Oficial, optan al Premio del Público 'Martín Cañuelo'.

Encuentros con autores

El 28 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda bajo el título 'Recordando a Josefina Molina' en el Centro de Recepción de Visitantes. Esa misma tarde se proyectará Función de noche en la Filmoteca de Andalucía, que recordará la figura de una pionera del cine español y la primera mujer en obtener el título de directora en la Escuela Oficial de Cinematografía, además de la primera en dirigir el género fantástico en España con su película Vera, Un Cuento Cruel.

CINEMA Talks también acogerá un Encuentro OFF ESCAC el 27 de noviembre en el Centro de Recepción de Visitantes. En este caso, la entrada será con inscripción previa a través del mail training@cinemacordoba.com (hasta completar aforo). La jornada incluye la presentación del manual de buenas prácticas de AAMMA, el balance de OFF ESCAC en Córdoba y Andalucía y la masterclass del director Manuel Martín Cuenca.