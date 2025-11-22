Suscríbete a
La semana arranca con precipitaciones y madrugadas gélidas en Córdoba

La estabilidad atmosférica regresa a partir de este martes con cielos despejados y temperaturas que demandarán precaución ante las heladas matutinas

Imagen del frío en el centro de Córdoba en una foto de archivo
Imagen del frío en el centro de Córdoba en una foto de archivo

Córdoba

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una semana marcada por la estabilidad en Córdoba capital, con predominio del sol excepto este lunes donde si hay posibilidad de lluvias. Sin embargo, el rasgo más destacado serán las mínimas, que dejarán amaneceres especialmente gélidos en ... buena parte de la semana, pese a que las máximas se mantendrán suaves.

