La semana arranca con precipitaciones y madrugadas gélidas en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una semana marcada por la estabilidad en Córdoba capital, con predominio del sol excepto este lunes donde si hay posibilidad de lluvias. Sin embargo, el rasgo más destacado serán las mínimas, que dejarán amaneceres especialmente gélidos en ... buena parte de la semana, pese a que las máximas se mantendrán suaves.

Este lunes será la excepción: pese al cielo nublado y el alto riesgo de precipitaciones durante la jornada, las mínimas caerá hasta los 4 de grados, mientras las máximas se situarán en torno a los 15 grados durante la tarde.

El martes, día en el que no se descarta algún chubasco aislado por la mañana, volverá el ambiente frío al amanecer, con una mínima subirá ligeramente hasta los 8 grados, aunque la jornada registrará la máxima más alta de la semana, en torno a los 20 grados.

A partir del miércoles, el tiempo despejado marcará el resto de la semana, pero también regresarán las mínimas de hasta 4 grados el miércoles y 2 grados, acercándose a temperaturas gélidas tanto el jueves como el viernes. Mientras las máximas se mantendrán estables esas dos jornadas en torno a los 16 y 17 grados respectivamente.