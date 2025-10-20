El segundo premio de la BonoLoto cae en el barrio cordobés de Santa Rosa

El segundo premio del sorteo de la BonoLoto de este lunes 20 de octubre ha recaído en Córdoba, en concreto, en un despacho receptor ubicado entre las calles Palmera y Chopos del barrio de Santa Rosa. Allí ha sido validado un boleto con ... cinco aciertos más el complementario cuyo poseedor se lleva 45.222 euros.

La serie premiada ha sido la compuesta por los números 2, 5, 42, 4, 13 y 32, con el 29 de complementario y el 9 de reintegro. La recaudación total ha ascendido, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado a 2,2 millones de euros. Ha habido un acertante de seis (primera categoría) que se lleva un millón de euros. Un boleto validado en Cádiz.

Este despacho receptor de Santa Rosa ya consiguió un premio de similar categoría el 18 de mayo de este año además de un premio de 14 aciertos de La Quiniela del 7 de enero de 2024. Junto a Córdoba, los otros dos acertantes del segundo premio están en Málaga y Órgiva (Granada)