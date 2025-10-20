Suscríbete a
El segundo premio de la BonoLoto cae en el barrio cordobés de Santa Rosa

Uno de los tres boletos acertantes se lleva 45.222 euros y ha sido validado entre las calles Palmera y Chopos

El despacho receptor que ha dado el premio en Santa Rosa, situado en un quiosco de prensa
ABC Córdoba

Córdoba

El segundo premio del sorteo de la BonoLoto de este lunes 20 de octubre ha recaído en Córdoba, en concreto, en un despacho receptor ubicado entre las calles Palmera y Chopos del barrio de Santa Rosa. Allí ha sido validado un boleto con ... cinco aciertos más el complementario cuyo poseedor se lleva 45.222 euros.

