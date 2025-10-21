El sector servicios sostiene el empleo en Córdoba: camareros y personal de limpieza, las ocupaciones más contratadas

Según el informe elaborado por el Observatorio Argos (Sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en Andalucía) del SAE, Córdoba cerró el mes de septiembre con un total de 40.109 demandantes de empleo, de los cuales 15.935 eran hombres y 24. ... 174 mujeres, lo que confirma una brecha de género significativa en la búsqueda de trabajo.

Además, el sector servicios concentró también la mayoría de los demandantes, con 28.453 personas (70,94% del total), seguido de la industria (6,8%), la construcción (5,72%) y la agricultura y pesca (5,62%). Además, un 10,91 % de los solicitantes (4.376 personas) no tenía experiencia laboral previa según este estudio de la Junta de Andalucía.

Pese a que el sector servicios es el más demandado, sigue siendo el motor principal de la actividad laboral en Córdoba, concentrando el 82,03% del total de los contratos (8.679 en cifras absolutas). Muy por detrás se situaron la industria (6,87%), la agricultura y pesca (5,65%) y la construcción con un 5,44% del total.

El informe del Observatorio Argos también ha detallado también cuáles fueron las ocupaciones más habituales en las contrataciones de pasado mes de septiembre. Entre los hombres, los camareros asalariados lideraron la lista con el 12,6% de los contratos, seguidos de compositores, músicos y cantantes (6,61%), peones agrícolas (4,76%), peones de industrias manufactureras (4,44%) y albañiles (3,54%).

En el caso de las mujeres, también predominó la hostelería: las camareras asalariadas representaron el 13,04% de las contrataciones femeninas. Otras ocupaciones destacadas fueron el personal de limpieza en oficinas, hoteles y establecimientos similares (12,92%), las trabajadoras de cuidados personales a domicilio (6,85%), las vendedoras en tiendas y almacenes (6,34 %) y las monitoras de actividades recreativas y de entretenimiento (3,66%).

Lidera el contrato temporal

En cuanto al tipo de contrato, el informe de Córdoba capital revela que el 61,14 % fueron temporales, un porcentaje algo inferior a la media de la provincia (62,88%), pero superior a la andaluza con un 57,98%. Los contratos a tiempo parcial representaron el 43,38%, cifra considerablemente más alta que la media provincial (28,70%) y autonómica (31,13%).

Por otra parte, los contratos a personas extranjeras supusieron el 8,86 % del total. En números absolutos, se contabilizaron 937 contratos a trabajadores extranjeros, de los cuales 441 correspondieron a hombres y 496 a mujeres.

En conjunto, de los 10.580 contratos registrados, 6.469 fueron temporales, 4.590 a tiempo parcial y 937 a personas extranjeras, reflejando una estructura laboral dominada por la temporalidad y la parcialidad, con mayor presencia de empleo femenino en las modalidades más precarias.