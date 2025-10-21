Suscríbete a
ABC Premium

mercado laboral

El sector servicios sostiene el empleo en Córdoba: camareros y personal de limpieza, las ocupaciones más contratadas

Según un informe de la Junta, es también el sector más demandado actualmente, con un 71%

Pedroche activa un gigantesco 'First Dates' para repoblarse tras la dramática pérdida de habitantes

Una camarera prepara la sombrilla en la Plaza de la Corredera
Una camarera prepara la sombrilla en la Plaza de la Corredera Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Según el informe elaborado por el Observatorio Argos (Sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en Andalucía) del SAE, Córdoba cerró el mes de septiembre con un total de 40.109 demandantes de empleo, de los cuales 15.935 eran hombres y 24. ... 174 mujeres, lo que confirma una brecha de género significativa en la búsqueda de trabajo. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app