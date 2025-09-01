El SAS concluye las obras de ampliación del Hospital de Montilla, a falta del equipamiento

El Hospital de Montilla, previo a su ampliación iniciada en 2023

El Hospital de Montilla está inmerso en unas obras de ampliación desde hace dos años. Hace un año, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella confirmó que ya se habían invertido más de un millón de euros de los cuatro que se había previsto para esta actuación y que la actuación alcanzaba su 2 aproximadamente.

Las obras se iniciaron en octubre 2023 y tenían un plazo de ejecución de 12 meses. Este lunes, Botella confirmó que las obras de ampliación ya han finalizado. Solo queda dotar de equipamiento los 900 metros cuadrados de la nueva zona interior y dos módulos de 2.400 metros cuadrados. También se ha llevado a cabo una reforma de los aparcamientos exteriores.

Por otro lado, la representante de la Junta fue menos optimista con la situación del Hospital de Palma del Río. El centro tiene pendiente aún la puesta en marcha de un servicio de Urgencias, pero sigue sin tener fecha tal y como confirmó Botella este lunes.

Noticia Relacionada El Hospital encara su tercer año con más servicios pero sin Urgencias Rafael Aguilar Más de 19.000 personas pasaron por Consultas Externas durante 2024

A su juicio, el Hospital de Palma del Río «está cumpliendo una función importantísima y está recortando muchísimas soluciones». Destacó que «funcionan diariamente muchas consultas de especialistas y farmacia hospitalaria», pero no esconde que tiene previsto tener «un servicio de urgencias con actividad hospitalaria».

Botella achacó la situación a «un problema de personal» y remarcó que «no es una excepción, hay muchos hospitales con este problema». Por el momento, no hay una fecha programada ni prevista para ver nuevos servicios en el centro médico.