Sara Carbonero se refugia en Córdoba: «Dicen de ti que siempre estás sola»

Sara Carbonero ha elegido Córdoba como escenario de su última escapada, y no ha pasado desapercibida. La periodista compartió en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita-Catedral, Medina Azahara, la famosa calle de las Flores o distintos rincones del centro histórico engalanados por las Cruces de Mayo.

Sara Carbonero visita Córdoba en plena primavera

En el carrusel de imágenes publicado por Sara, se respira tranquilidad, conexión con el entorno y sensibilidad. En ellas, aparece en actitud contemplativa, disfrutando de la luz cordobesa, entre patios floridos y columnas centenarias. La publicación va acompañada por un texto que, lejos de ser una mera descripción turística, es un verdadero homenaje a la ciudad:

«Córdoba. Cuando en la noche me quedo a solas más de mil sueños se me amontonan, y los recuerdos me hacen sentirte en mí...».

El vínculo emocional entre Sara y la ciudad se refuerza con ese tono casi confesional: «Dicen de ti que siempre estás sola», escribe, proyectando sobre Córdoba una imagen de belleza serena y solitaria, muy en sintonía con la percepción pública de la propia Sara: discreta, introspectiva y elegante.

Aunque no se hablan de fechas exactas, hay ciertas pistas —como un vestido bohemio que ya lució en otra publicación reciente— apuntan a que su estancia coincidió con el mes de abril - mayo, cuando Córdoba se convierte en un espectáculo de colores con las Cruces. Fue precisamente durante esas fechas cuando el restaurante Casa Pepe de la Judería publicó una imagen junto a ella, agradeciéndole su visita con estas palabras:

No es la primera vez que Sara Carbonero opta por escapadas al sur. Sin embargo, esta visita a Córdoba parece tener un significado especial. En un momento de su vida donde busca espacios de calma y autenticidad, la capital califal se convierte en el lugar perfecto para desconectar. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, y entre los comentarios destaca el de la cantante India Martínez, cordobesa de nacimiento: «Qué belleza mi Córdoba y tú juntas».