Sara Baras 'vuela' como siempre

Sara Baras bailó como siempre, pero también oímos su voz en off recitando varios poemas. Incluso se atreve a cantar por mineras en una de las grabaciones que se suceden durante el espectáculo

Tener en la programación a Sara Baras siempre es garantía de éxito. No en vano fue la primera en colgar el cartel de 'Entradas agotadas' en el Festival de la Guitarra de Córdoba, por donde este año han pasado bandas de culto como Europe o artistas del calibre del ex líder de Extremoduro Robe, Rozalén o Julieta Venegas. Así, con un Gran Teatro en el que no cabía ni un alfiler, la bailaora compareció en las tablas ante un público que la venera como a una diosa. Esta vez para rendir culto a otra deidad del flamenco, el guitarrista Paco de Lucía, con un espectáculo en el que la gaditana vuelve a hacer gala de su seña de identidad, con una escenografía muy cuidada y un baile inconfundible.

En 'Vuela', un título que hace referencia a las bulerías 'Volar' que Paco de Lucía dejó grabadas en el disco 'Cositas Buenas', las alusiones a la guitarra y la música de Paco de Lucía son una constante en el hilo argumental. La silla de enea vacía que representa el trono vacío tras la pérdida del gran maestro, los seis haces de luces a modo de cuerdas de guitarra y los fragmentos de algunas de sus obras más célebres como 'La Barrosa', 'Canción de Amor' o 'Zyryab' se suceden a lo largo de los cuatro actos en los que está dividida la obra: 'Madera, Mar, Muerte y Volar'.

Con un diseño de luces y un vestuario cuidado hasta el último detalle, Sara Baras fue desplegando los recursos de su baile. Primero con un zapateao a solas con la guitarra de Keko Baldomero y luego con unos tientos donde la bailaora sacó a relucir esos braceos tan genuinos y los característicos giros con falda de doble vuelo que tanta plasticidad imprimen a su baile. Sara Baras bailó como siempre, pero también oímos su voz en off recitando varios poemas. Incluso se atreve a cantar por mineras en una de las grabaciones que se suceden durante el espectáculo.

Noticia Relacionada Sara Baras 'vuela' en el Festival de la Guitarra en recuerdo de Paco de Lucía Rafael Carmona La bailaora presenta ante un Gran Teatro lleno un espectáculo de homenaje al músico

Coreografías sencillas y elegantes para el cuerpo de baile, que nos dejó cuatro pases por rondeña, alegrías, tangos y bulerías haciendo gala de elementos habituales en otras obras de Sara Baras como el bastón, unas originales redes de pesca a modo de mantón, batas de cola y abanico. Junto al bailaor Daniel Saltares, el único varón del cuerpo de baile, la artista gaditana se marcó unas seguiriyas. Y con los cantaores May Fernández y El Mati, bailó una sentida saeta y la copla 'Ojos Verdes' respectivamente. Pero el momento estelar de la noche estaba reservado para el tramo final, donde Sara Baras desplegó todo su poderío de pies en la escobilla de unos fandangos. Un irrefrenable juego de punta y tacón que terminó con las luces del teatro encendidas y el público puesto en pie ovacionando a la artista.

Al compás de unas bulerías de Paco de Lucía y ya con toda la compañía sobre el escenario, Sara Baras puso el colofón a otra exitosa noche en su trayectoria. Una carrera artística jalonada de reconocimientos entre los que destaca el de contar con el favor de un público incondicional allá por donde va.

Ficha técnica.

12 de julio. Festival de la Guitarra de Córdoba. Gran Teatro

'Vuela'. A Paco de Lucía

Dirección, guión, coreografía y baile: SARA BARAS.

Cuerpo de baile: DANIEL SALTARES, CHULA GARCÍA, CHARO PEDRAJA,CRISTINA ALDÓN,

NOELIA VILCHES, MARTA DE TROYA, CARMEN BEJARANO

Director musical: KEKO BALDOMERO

Guitarras: KEKO BALDOMERO y ANDRÉS MARTÍNEZ

Cante: MAY FERNÁNDEZ, MATÍAS LÓPEZ 'EL MATI'

Percusión: ANTÓN SUÁREZ, MANUEL MUÑOZ 'EL PÁJARO'