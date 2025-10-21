Santos 2025 en Córdoba: todas las actividades, visitas y rutas

Del 18 de octubre al 1 de noviembre, Córdoba conmemora la Festividad de Todos los Santos 2025 con una completa programación cultural y artística organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y Cecosam. Las actividades se desarrollarán en los cementerios de la ... ciudad, combinando arte, historia y tradición para rendir homenaje a la memoria y al patrimonio funerario.

El programa arranca el 18 de octubre con un homenaje poético a los Condes de Casa Padilla en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Durante las siguientes semanas se celebrarán visitas culturales guiadas, actuaciones musicales, conferencias, recitales poéticos y representaciones teatrales.

Entre los actos más destacados figuran:

•Visitas guiadas por los cementerios de San Rafael y Ntra. Sra. de la Salud (del 22 al 28 de octubre).

•Música de capilla (24 de octubre).

•Ruta 'Córdoba misteriosa' (24 y 26 de octubre).

•Presentación del poemario 'Réquiem', de Vicente Ferez (25 de octubre).

•Actuación del coro Euterpe (26 de octubre).

•Representación teatral 'Don Juan Tenorio' (1 y 2 de noviembre).

•Inauguración de la exposición fotográfica Santos 2024 (31 de octubre).

Además, los cementerios contarán con acompañamiento musical ambiental y una ruta turística con código QR 'La ciudad de los recuerdos', disponible desde el 30 de octubre.

Misas

Las misas de Todos los Santos tendrán lugar el 1 de noviembre a las 12.00 horas en los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Fuensanta; y los días 1 y 2 de noviembre a las 11.00, 12.00 y 17.00 horas en el Cementerio de la Salud.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través del portal oficial de Cecosam: https://cecosam.cordoba.es/es/