'Santa Rosa Day' 2025 en Córdoba: fecha, actividades y horarios

El próximo 28 de noviembre, los comerciantes de Santa Rosa y Valdeolleros celebrarán la séptima edición del 'Santa Rosa Day', un evento dedicado a promover el comercio de proximidad y fortalecer los lazos entre los vecinos de estos barrios. Está organizado por ... el Centro Comercial Abierto Santa Rosa-Valdeolleros y financiado por el Ayuntamiento de Córdoba. La inauguración oficial será a las 13.00 horas en la avenida Almogávares, esquina con la calle Don Lope de los Ríos.

Actividades programadas

La jornada estará plagada de actividades para todas las edades, con el objetivo de atraer a visitantes y animar el consumo navideño. Tendrán lugar, principalmente, en dos enclaves: en un escenario montado a tal efecto; en una carpa.

Actividades en la zona del escenario 11.30 – Taller postural (Clínica Ecom)

11.45 – Cuentacuentos

12.00 – Taller de baile Coppelia

12.25 – Flashmob 'Bohemian Rhapsody' Coppelia

12.40 – Clínica Gala

13.30 a 15:00 – DJ Kike Terrible

17.00 a 17:30 – Flashmob Coppelia + Rock School

Rafa Ballesteros, presidente del CCA Santa Rosa-Valdeolleros, ha destacado que «el 'Santa Rosa Day' es mucho más que un evento; es la demostración de la fuerza, la unión y el compromiso de nuestros comerciantes. Cada edición buscamos que el barrio se llene de vida, de actividad y de ilusión, y queremos que nuestros vecinos sientan que este es su día».

Actividades en la carpa 11.00 – Taller de panadería Thermomix

12.00 a 13:30 – Taller de pintura mural por Clara Gómez Campos

12.30 a 13:30 – Papiroflexia por IES El Tablero

15.00 a 17:00 – Taller de ajedrez

Junto a estas actividades se desarrollarán otras, como un torneo de juegos de mesa (de 18.00 a 20.00 horas); un concierto de Diver Band (que tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas); un pintacaras organizado por el CEI Duende Travieso, de 18.00 a 22.00 horas; o el desfile de moda a cargo de Naomi Modas, Óptica Valdivia, Dizeño y Confecciones Nati, que arrancará a las 19.30 horas.

El concejal delegado de Comercio, Julián Urbano, ha indicado que «el Ayuntamiento de Córdoba continuará apoyando iniciativas como esta, que revitalizan nuestras calles y fomentan la convivencia y la actividad económica en nuestros barrios».