Sanitas invertirá 25 millones en un complejo sanitario en Córdoba con centro médico, clínica dental y residencia de mayores

La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto dar licencia de obra de forma inminente a un potente e innovador proyecto de Sanitas, que a la vez servirá para dar algo más de vida al enorme solar que dejó la demolición de hospital Teniente Coronel ... Noreña -sólo ocupado hasta ahora por el centro de salud Castilla del Pino, que absorbe un 46% de esos suelos-.

La próxima semana el citado ente del Ayuntamiento dará luz verde a la construcción por parte de Sanitasde un complejo sanitario integrado: incluirá centro médico; clínica dental y residencia de mayores. Según la información que ha ofrecido la compañía sanitaria quiere inaugurar «a finales de 2027» estas instalaciones. Más allá de que se pueda producir alguna variación en el calendario, lo que es evidente es que se ha puesto en marcha para desarrollar un equipamiento que implicará «una inversión de 25 millones».

Con ese desembolso, quieren «proporcionar atención integral y de calidad a la población cordobesa y atender las necesidades de salud en todas las etapas de la vida». Este gigante del sector asegura que el proyecto responde «a la creciente demanda de servicios de salud en la región». Y recordaba que a finales de 2024 contaba con «más de 41.500 clientes en la ciudad de Córdoba».

Antes de entrar en detalles, hay que destacar igualmente que este equipamiento dotará de algo más de contenido a la enorme parcela (19.725 metros cuadrados) que se generó con la eternamente esperada demolición del hospital Teniente Coronel Noreña, que arrancó en septiembre de 2024. De hecho, Sanitas la levantará en parte de los suelos que dejó al desaparecer: son 2.450 metros cuadrados que sacó a la venta en 2023 la Tesorería de la Seguridad Social -inicialmente iban a ser para que este órgano estatal se dotará de una nueva sede pero nunca se hizo-

La residencia de mayores, la primera de Sanitas en Córdoba, contará con 120 camas y el centro médico ofrecerá más de 15 especialidades médicas y quirúrgicas

En esos terrenos, sólo se implantó el centro de salud Castilla del Pino (9.000 metros cuadrados). Quedan libres una enorme bolsa de suelo (6.325) que pertenece también a la Tesorería de la Seguridad Social -allí iba a haber construido la Junta una gran torre de oficinas pero la crisis financiera de 2008 se la llevó por delante- y un parcela más pequeña (1.950) del Ayuntamiento. En esta última, Noreña espera un equipamiento municipal desde que quedó libre hace dos décadas. En concreto, el centro integrado de Sanitas se levantará en la avenida de Arroyo del Moro esquina con la calle Lanzarote.

Esta compañía informó de que la residencia de mayores será la primera que abra en nuestra capital. La previsión es que cuente con 120 camas. Ofrecerá a quienes vivan en ella, además, «amplias zonas comunes, terrazas y jardines».

Imagen de la gran cantidad de suelo que aún quda libre de lo que fue el hospital de Noreña

En cuanto al centro médico, en su cartera de servicios habrá «más de 15 especialidades médicas y quirúrgicas». Contará igualmente con atención continuada de adultos y pediatría, resonancia magnética, sala de endoscopia y quirófano para cirugía mayor ambulatoria. Será, destaó Sanitas, un centro médico «de última generación».

Uso de la Inteligencia Artificial

Este gigante de la sanidad, resaltó, que mejorará la experiencia de los pacientes, apoyandose en la Inteligencia Artificial (IA) para reducir listas de espera y los tiempos de acceso a consultas. Brindará «la mejor calidad asistencial» ya que contará con «la última tecnología médica y aplicará también la IA al diagnóstico por imagen, al tratamiento de los datos médicos y a la monitorización continua. Todo ello aportará nuevas capacidades diagnósticas y terapéuticas». El empleo de estas herramientas de última generación «facilitará a los médicos automatizar algunas de sus tareas, además de permitirles trabajar con anticipación y soporte continuo en la consulta, el diagnóstico y la prescripción».

Respecto a la clínica dental, Sanitas señaló que dará servicios de odontología preventiva y tratamientos especializados apoyados igualmente en las últimas tecnologías. «Apostamos por un modelo de odontología digital con equipos de última generación y nuevas técnicas de diagnóstico. Además, esta nueva clínica permitirá atender a una mayor cantidad de clientes y será más eficiente y sostenible», expusieron desde esta compañía.

Esta firma se detuvo igualmente en el edificio que albergará este complejo integrado, que llevará el sello del reconocido estudio del arquitecto cordobés Rafael Castelló. Será sostenible, bajo en emisiones y consumirá electricidad cien por cien de origen renovable, para «cuidar así de la salud del planeta y de Córdoba, vinculada de forma directa con la salud de las personas». «La propia construcción se abordará con criterios de sostenibilidad para garantizar que el impacto sea el menor para el medio ambiente», señalaron desde Sanitas.