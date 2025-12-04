Suscríbete a
licencia de obras

Sanitas invertirá 25 millones en un complejo sanitario en Córdoba con centro médico, clínica dental y residencia de mayores

Irá en una parcela de 2.450 metros que vendió la Tesorería de la Seguridad Social y que forma parte de los suelos que dejó libres el derribo del hospital de Noreña

Varias personas pasan junto a la parcela donde se levantará el centro de Sanitas cuando estaba en venta en 2023
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto dar licencia de obra de forma inminente a un potente e innovador proyecto de Sanitas, que a la vez servirá para dar algo más de vida al enorme solar que dejó la demolición de hospital Teniente Coronel ... Noreña -sólo ocupado hasta ahora por el centro de salud Castilla del Pino, que absorbe un 46% de esos suelos-.

