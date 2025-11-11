La sangría demográfica de Córdoba: una caída que se ceba en la población infantil y jóvenes en edad de procrear

El análisis por grupos de edad de las cifras de población provisionales ofrecidas por el INE este martes para la provincia de Córdoba muestran indicadores realmente preocupantes en cuanto a la población infantil. Del 1 de octubre de 2024 a la misma fecha de ... 2025, el conjunto de la población de nuestro territorio cayó un 0,4% (-2.881), para quedarse su cifra en 770.879 habitantes.

Las tres franjas de edad (son quinquenales) hasta los 14 años registran caídas por encima de la media. Y especialmente intensa es entre la población de cinco a nueve años, que es el colectivo en el que el número de efectivos bajó más en los últimos 365 días. De 33.863 habitantes en esa franja de edad se pasó a 32.588, con lo que el retroceso fue del 3,8% (-1.275).

Intensa igualmente fue la disminución experimentada entre los niños y preadolescentes que tienen de 10 a 14: se quedaron en 38.011 tras reducirse su número de integrantes en 664 (-1,7%). Por último, el grupo de los más pequeños de la casa, de cero a cuatro años, sufrió del mismo modo descenso. Eso sí, fue más moderado, pero, como se ha indicado, se sitúa por encima del retroceso medio: su bajada fue del 0,7%. De contabilizarse 28.441 habitantes en esa franja de edad se pasó a 28.238. En números redondos, son dos centenares menos.

Cifras a 1 de octubre de 2025 Datos de todos los grupos de edad de Córdoba Se ofrecen ordenados de mayor a menor caída y de menor a mayor subida en el último año.

De 5 a 9 años : 32.588 habitantes (-3,77% de bajada interanual y 1275 residentes menos)

De 30 a 34 años : 43.041 (-3,59% y -1.603)

De 40 a 44 años : 51.306 (-3,18% y -1685)

De 75 a 79 años : 30.638 (-2,42% y -759)

De 10 a 14 años : 38.0113 (-1,72% y -664)

De 35 a 39 años : 46.249 (-1,13% y -530)

De 45 a 49 años : 58.496 (-1,03% y -608)

De 55 a 59 años : 60.616 (-0,98% y -602)

De 15 a 19 años : 42.834 (-0,90% y -388)

De 0 a 4 años : 28.238 (-0,71% y -203)

De 25 a 29 años : 40.20 (-0,59% y -239)

Todas las edades: 770.879 (-0,37 y -2881)

De 50 a 54 años: 58.437 (-0,28% y -162)

De 20 a 24 años : 42.311 (+0,27 y +115)

De 85 a 89 años : 15.599 (+0,78 y 121)

De 60 a 64 años : 58.666 (+1,74% y +1004)

90 y más años : 11.202 (+1,92% y +211)

De 80 a 84 años : 24.424 (+2,32% y 553)

De 65 a 69 años : 50.089 (+4,13 y 1.987)

De 70 a 74 años: 37.93 (5,12% y 1.846)

Los problemas de natalidad generales de toda España se ven agravados en nuestra provincia por varios factores. Por un lado, la debilidad de la economía -aunque ha mejorado en los últimos años- sigue empujando a parte de los cordobeses a emigrar. Baste reseñar que el segundo grupo de edad con mayor descenso interanual es el de quienes tienen entre 30 y 34 años, un colectivo en edad claramente de tener descendencia. El 1 de octubre de 2024 se contabilizaban 44.644 residentes con esa franja de edad en el DNI. Pero 365 días después habían bajado a 43.041. Eran 3,6% menos (-1.603).

Otro factor que tira hacia abajo de las cifras de niños por estos lares es la escasa presencia de población extranjera -con mayores índices de natalidad que la nacional-, que busca territorios más prósperos para instalarse.

Creciente envejecimiento

El alarmante panorama se complementa en la provincia con un creciente envejecimiento de la población. El colectivo de edad en el que se dio mayor incremento de la población fue el de quienes tienen de 70 a 74 años. Frente a la caída general, este grupo logró un aumento del 5,1% (+1.846), para contabilizar 37.931 residentes.

Muy potente también fue el aumento -en concreto; el segundo mayor- que protagonizaron quienes tienen entre 65 y 69 años: su cifra de residentes experimentó un avance del 4,1%. Sumó en un año prácticamente dos millares de efectivos más, alcanzando los 50.089.