El Salerm Puente Genil hace historia y sella su ascenso a Segunda RFEF

El Salerm Puente Genil ha logrado el ascenso a Segunda Federación tras una temporada marca por la emoción y tensión, en la que ha mantenido un pulso con el Ciudad de Lucena hasta el último momento. El equipo pontano consiguió el ansiado ascenso gracias a una rotunda goleada por 0-4 al Inter Sevilla, que le permitió cerrar la campaña con una victoria clave.

Este resultado, unido a su constancia y trabajo a lo largo del curso, ha sido suficiente para superar a su rival provincial, el Ciudad de Lucena, y certificar su ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional. Un logro histórico para el club, que se ha convertido en el primer equipo de la provincia de Córdoba (exceptuando al Córdoba CF de la capital) en alcanzar esta nueva categoría del fútbol español (desde que se llama Segunda RFEF). Además, podría sumarse un segundo equipo cordobés, ya que el Ciudad de Lucena intentará el ascenso a través del play off.

❤️ 𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗥𝗠 𝗣𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗚𝗘𝗡𝗜𝗟 𝗙.𝗖. 𝗘𝗦 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗔 𝗥𝗙𝗘𝗙.



✨ El sueño se hizo realidad.#MeQuedoContigo | #VamosRojillos pic.twitter.com/2sPKp5khs3 — Salerm Puente Genil F.C. (@SalermPG) May 11, 2025

Ambos equipos llegaron a la última jornada empatados a 68 puntos, pero el cuadro rojillo defendía el liderato al tener una diferencia de goles superior al equipo de Antonio Jesús Cobos. En concreto, cinco goles más acumulan los pontanos. El Salerm Puente Genil dependía de sí mismo y visitaba al Inter de Sevilla, colista y descendido desde hace tiempo. Cumplió con los pronósticos y rompió las opciones del Ciudad de Lucena, que debía ganar también y golear casi de forma antológica al Pozoblanco. No ocurrió finalmente.

El Salerm Puente Genil casi sin despeinarse llegó al descanso con una distancia ya de tres goles sobre el equipo sevillano (0-3, min. 45). Lo que obligaba al Ciudad de Lucena a marcar ocho goles al Pozoblanco. Algo que no se vio venir pues los celestes llegaron al descanso sin goles. Finalmente, la jornada terminó con una victoria solvente del Salerm Puente Genil sobre el Inter Sevilla (0-4) y el Ciudad de Lucena no pudo sacar nada positivo de su encuentro en Pozoblanco (1-0). Por tanto, tendrá que pelear por otro billete a Segunda Federación en el play off.

El camino del Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena, al haber terminado en segunda posición se enfrentará a doble partido con el quinto clasificado del Grupo 10 de Tercera Federación. En este caso, ha sido el Tomares de Sevilla. De ganar, se mediría también en eliminatoria de ida y vuelta al ganador del duelo entre el tercero (Utrera) y cuarto (Atlético Central). Si gana el Ciudad de Lucena ambas eliminatorias, pasaría ya a jugar la eliminatoria a nivel nacional y estaría a solo dos encuentros más de ascender a Segunda RFEF.

Por su parte el resto de cordobeseses que compiten en Tercera Federación han tenido una temporada de luces y sombras. El Pozoblanco luchó hasta el final por una plaza en el play off que finalmente no ha podido conseguir. El Córdoba B salvó los muebles y finalizó en la undécima plaza. No pudo mantener la categoría el Atlético Espeleño que desciende a División de Honor esta temporada.