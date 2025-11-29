La Sala Orive viaja en el tiempo al antiguo Egipto: así avanza la gran exposición en Córdoba

La Sala Orive se encuentra ya totalmente adaptada para acoger la proyección del vídeo inmersivo que va a complementar la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto', que preparara el Ayuntamiento de Córdoba como uno de ... los grandes atractivos para los próximos meses.

El espacio renacentista de Orive ofrece así una imagen totalmente distinta a la habitual, casi de cámara egipcia, para proyectar un audiovisual concebido para sorprender al visitante tanto por la calidad de la imagen y el sonido como por su capacidad para envolver a quien lo visualiza.

Noticia Relacionada La exposición en Córdoba del antiguo Egipto llenará Vimcorsa de piezas: collares, túnicas, amuletos, relieves... Luis Miranda La Sala Orive protagonizará contenidos inmersivos en esta apuesta expositiva hasta abril de 2026

El vídeo, que tiene una duración de algo más de nueve minutos, contiene imágenes que son originales tomadas de templos y tumbas egipcias, sometidas a un minucioso proceso de animación y que transportan a las primeras etapas de la vida de los antiguos habitantes del país del Nilo.

Las comisarias de la exposición, Isabel Olbés y Esther Pons, además de Maite Mascort como comisaria técnica, se han encargado de que el rigor científico sea una prioridad en el proyecto, a cuyo pase de prueba ha asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por la delegada de Cultura, Isabel Albás.

El audiovisual podrá admirarse en el mismo periodo que se exhibe la exposición, es decir, desde el 4 de diciembre al 5 de abril, con entrada gratuita. Su desarrollo ha corrido a cargo de la empresa Eulen Art, responsable del proyecto expositivo en su totalidad.

Opciones

La proyección está pensada para que el visitante la haga suya de la manera que mejor considere, de forma que puede disfrutar de ella bien de manera estática, bien andando por la sala al tiempo que se van sucediendo las imágenes. Para garantizar la mejor comprensión de lo visionado, en la entrada de la sala se han localizado unos textos explicativos de lo que posteriormente se va a ver.

El hilo argumental del vídeo coincide con los cuatro ejes en los que se divide la exposición de las 195 piezas venidas de diferentes museos del mundo. Así, se articula en torno a un primer ámbito centrado en el preembarazo, embarazo, parto, posparto y lactancia.

Como segunda secuencia se sitúan los primeros meses y años de la infancia, mientras que la tercera se enfoca en la preadolescencia y adolescencia. El último argumento del audiovisual son las enfermedades asociadas a estas etapas de la vida, tratamientos médicos y la muerte.

Un elemento en el que se ha hecho mucho hincapié a la hora de diseñar el proyecto expositivo ha sido la accesibilidad. Así, el reto ha sido hacer posible que personas con discapacidad visual y auditiva, pero también público en general, puedan interactuar con una única pieza física mediante el tacto y recibir información en tiempo real adaptada a sus necesidades.

En la exposición se han generado maquetas que cobran vida y ambientación acústica con carácter inmersivo

Así, se han generado maquetas que cobran vida y que son accesibles a todos los públicos, acompañados de una ambientación acústica que ofrece una sensación inmersiva. Las tres estaciones tiflológicas que se han creado con este fin y que están ubicadas en la Sala Vimcorsa representan a Isis lactante, Nefertiti y una figura de mujer adolescente.

También se incluye una maqueta accesible mediante mapping que recoge la representación de un cuerno de hipopótamo llamado colmillo mágico. En el caso de Orive, la accesibilidad es espacial, con una circulación cómoda, ausencia de escalones y una señalética clara, además de una accesibilidad cognitiva básica, como ha explicado el Ayuntamiento.

El núcleo de la exposición se localiza en la sala Vimcorsa, donde se exponen todas las piezas originales acompañadas de numerosos textos explicativos, cartelas y vídeos convencionales, todo con el fin de profundizar de forma extensa sobre estos importantes periodos de la vida.

Preparativos El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado la sala Orive junto a los responsables de Cultura y las comisarias de la exposición ABC

Muchas de las piezas se exponen por vez primera al público y abarcan una amplia cronología que va desde la época predinástica hasta el periodo cristiano-bizantino, incluyendo el periodo faraónico, ptolemaico y romano, es decir desde el 3500 antes de Cristo. hasta el siglo VIII después de Cristo.

El visitante podrá encontrar esculturas y estelas de piedra, recipientes cerámicos, marfiles mágicos de nacimiento, biberones, objetos de adorno personal y de cosmética de cerámica, piedra u oro, vestimenta, mobiliario, juguetes, papiros, óstraca de cerámica y piedra, instrumentos quirúrgicos de bronce, amuletos de protección de fayenza y piedra, cartonajes, máscaras funerarias y ataúdes.