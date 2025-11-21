Sadeco limpia los bancos del nuevo parque Princesa de Asturias de Córdoba tras las pintadas

La presidenta de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Isabel Albás, ha expresado este viernes su «profunda condena» ante los actos vandálicos contra bancos del recién inaugurado Parque Princesa de Asturias.

Sus palabras han llegado después de que los propios operarios ... hayan actuado «con rapidez» para revertir la situación. En la mañana de este viernes, un equipo de Sadeco ha procedido a limpiar los bancos en los que habían actuado los grafitis.

Noticia Relacionada El final de las obras del parque Princesa de Asturias en Córdoba, en imágenes Valerio Merino El espacio del canal suma una zona verde de 24 hectáreas tras una actuación de casi 4,9 millones La concejal destacó que «cada día disfrutan cientos de cordobeses con sus niños» de dicho parque, y necesitan encontrarlo en buen estado, aunque sólo se haya actuado en dos bancos. «Este comportamiento nos perjudica absolutamente a todos, porque se trata de un espacio que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha inversión», ha dicho sobre un espacio de 24 hectáreas al que el Ayuntamiento ha dedicado en total casi 4,9 millones de euros. En este sentido, Albás ha reprochado que «por las malas conductas de algunos, no presentan las mejores condiciones», aunque ya se han limpiado. En todo caso, ha reiterado su «repulsa ante este tipo de comportamientos incívicos que dañan nuestra imagen y nuestra ciudad».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión