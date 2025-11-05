Sadeco incorpora 50 nuevos vehículos para la recogida de basura en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado, en una nota de prensa, que el consejo de administración de Sadeco (empresa municipal de limpieza) ha aprobado este miércoles la adquisición de 50 nuevos vehículos que «permitirán renovar una parte importante de su flota actual, optimizando ... la recogida y el tratamiento de los residuos municipales en la ciudad».

Con esta medida, esta sociedad municipal refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora de sus servicios a la ciudadanía. La inversión global, que asciende a más de 9,4 millones, se articula mediante dos contratos diferenciados. El primero tiene como fin el suministro, en régimen de 'renting', de 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral, mientras que el segundo incluye la adquisición de 30 vehículos carrozados para la recogida de residuos sólidos urbanos.

El primer contrato, con un presupuesto total de 8,8 millones, corresponde al suministro mediante renting de 20 recolectores compactadores de residuos de carga lateral, adjudicado a la empresa Wasterent SL. Estos vehículos, esenciales para la recogida diaria de residuos, se adquieren en régimen de arrendamiento durante 48 meses, con la posibilidad de prórroga de un año adicional.

Cada unidad tendrá una cuota mensual de 7.592 euros, lo que garantiza a Sadeco un gasto fijo y previsible, sin necesidad de realizar una inversión inicial de adquisición en propiedad. La adjudicación, según ha informado el Consistorio, incluye el mantenimiento integral de los vehículos, asegurando su disponibilidad permanente y el óptimo estado de funcionamiento durante toda la vigencia del acuerdo. Esta fórmula permite «mantener una flota moderna y eficiente, reduciendo el riesgo de averías, los tiempos de inactividad y los costes imprevistos asociados al mantenimiento».

«Inversión estratégica»

El segundo contrato ha sido adjudicado a la empresa Stellantis & You España SA y contempla el suministro de 30 carrozados para recogida de residuos sólidos urbanos, con un presupuesto total de 1,14 millones y un plazo de entrega de cinco meses.

Estos vehículos, con una masa máxima autorizada de 3.500 kilogramos, contarán con distintos tipos de carrozado adaptados a las necesidades operativas de Sadeco y de las diferentes zonas de la ciudad, donde la accesibilidad o la naturaleza de los residuos requieren soluciones flexibles. Permitirán reforzar la recogida de residuos en zonas de difícil acceso, barrios con calles estrechas o áreas donde no pueden operar los camiones recolectores de gran tamaño. Además, facilitarán los servicios especiales de limpieza y transporte de materiales, contribuyendo a una mayor flexibilidad y eficiencia operativa.

Para la presidenta de Sadeco, la edil Isabel Albás, esta renovación de la flota supone «una inversión estratégica para seguir prestando un servicio público esencial con la máxima calidad y eficiencia, al tiempo que apostamos por una flota más moderna, sostenible y adaptada a los retos medioambientales que exige el presente y el futuro de Córdoba».