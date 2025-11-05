Suscríbete a
ABC Premium

ayuntamiento

Sadeco incorpora 50 nuevos vehículos para la recogida de basura en Córdoba

La inversión que se realizará ascenderá á 9,4 millones de euros

Sadeco penaliza con 230.000 euros a la empresa Contenur por el retraso en la instalación de los nuevos contenedores

José Carlos Gómez será el quinto gerente de Sadeco en este mandato

Un camión de Sadeco abandona las instalaciones del Lobatón
Un camión de Sadeco abandona las instalaciones del Lobatón valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado, en una nota de prensa, que el consejo de administración de Sadeco (empresa municipal de limpieza) ha aprobado este miércoles la adquisición de 50 nuevos vehículos que «permitirán renovar una parte importante de su flota actual, optimizando ... la recogida y el tratamiento de los residuos municipales en la ciudad».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app