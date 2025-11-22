Rute inmortaliza su tradición pastelera con un monumento en el Paseo del Fresno

El Paseo del Fresno ha acogido este pasado viernes la inauguración del Monumento a la Pastelería Ruteña, una obra del escultor ruteño Luis Manuel García Cruz que rinde homenaje a generaciones de profesionales que han convertido a la pastelería local en un referente nacional. ... El monumento incorpora la antigua puerta de horno cedida por Galleros Artesanos, un elemento que aporta un importante valor histórico y simbólico.

El acto, conducido por la teniente de Alcaldía, Ana Cobos, ha contado con una amplia asistencia de vecinos y representantes del sector. Tras la intervención del autor y el descubrimiento de la obra, el alcalde David Ruiz Cobos ha destacado que el monumento reconoce un oficio esencial para la identidad, la economía y el desarrollo turístico de Rute. También ha subrayado que la pastelería ruteña continúa siendo un motor que proyecta el nombre del municipio en toda España, según ha informado el propio Ayuntamiento de Rute en una nota.

El inicio de la temporada navideña se complementa con las propuestas habituales de la Campaña de Navidad de Rute: museos gastronómicos, espacios temáticos, visitas guiadas, degustaciones, actividades familiares y el tren turístico. Este año, además, se estrena un photocall con regalos gigantes y continúan las acciones promocionales en grandes ciudades como Málaga y Granada.

Con todo ello, Rute afronta una nueva campaña con el objetivo de volver a superar la cifra de 100.000 visitantes y consolidarse, un año más, como uno de los destinos navideños de referencia en Andalucía.

En su intervención, el primer edil ha afirmado que este monumento «es un reconocimiento merecido a quienes, con su trabajo diario, han convertido la pastelería ruteña en un referente nacional del dulce navideño«. Ruiz Cobos ha destacado que la obra »representa nuestra identidad, nuestra tradición y el esfuerzo de generaciones que han hecho de Rute un símbolo de calidad y artesanía«.

El máximo responsable municipal ha expresado que la jornada «marca un día histórico para nuestro municipio porque, más allá de una escultura, celebramos un oficio que ha construido comunidad, que ha creado empleo y que sigue siendo uno de los motores turísticos y económicos de Rute«. También ha agradecido »la unidad entre Ayuntamiento y sector empresarial, clave para seguir avanzando en el posicionamiento turístico del municipio".

100.000 visitantes

Tras la finalización del acto inaugural, la Banda Municipal ha iniciado un pasacalles musical acompañando a la comitiva hasta el Paseo Francisco Salto, donde ha tenido lugar el encendido oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, finalizando con la actuación musical de La Zambomba de la Morena. Este año, además, el Ayuntamiento ha instalado un photocall con regalos gigantes, una de las novedades destinadas a potenciar la experiencia de los visitantes y la difusión en redes sociales.