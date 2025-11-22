Suscríbete a
ABC Premium

navidad

Rute inmortaliza su tradición pastelera con un monumento en el Paseo del Fresno

Galleros Artesanos cede una puerta de horno histórica para el monumento que exalta la tradición pastelera como motor económico de Rute

El Belén de chocolate de Rute cumple 25 años con una edición especial

Rute se consolida como el corazón de la Navidad y busca el reto de llegar a cien mil visitantes

Inauguración del monumento a la Pastelería Ruteña en el paseo del Fresno de Rute
Inauguración del monumento a la Pastelería Ruteña en el paseo del Fresno de Rute abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Paseo del Fresno ha acogido este pasado viernes la inauguración del Monumento a la Pastelería Ruteña, una obra del escultor ruteño Luis Manuel García Cruz que rinde homenaje a generaciones de profesionales que han convertido a la pastelería local en un referente nacional. ... El monumento incorpora la antigua puerta de horno cedida por Galleros Artesanos, un elemento que aporta un importante valor histórico y simbólico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app