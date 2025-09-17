Esta es la ruta que Decathlon hará en Córdoba este fin de semana: inscripciones gratis y sobre ruedas

Decathlon Córdoba se suma un año más a la Semana de la Movilidad con una propuesta pensada para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, fomentar hábitos de vida más sostenibles.

Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, la capital cordobesa acogerá una ruta cicloturista gratuita de unos 10 kilómetros de recorrido y dos horas de duración, diseñada para que pueda participar cualquier persona, independientemente de su nivel.

Un recorrido para todos los públicos

La vuelta, con salida desde la Avenida de la República Argentina, está pensada para ser accesible y divertida. La organización recuerda que podrán participar tanto personas con bicicletas híbridas como quienes se estén iniciando en el ciclismo o ya tengan experiencia. El objetivo principal no es la competición, sino compartir una mañana festiva, disfrutar de la ciudad sobre ruedas y promover la movilidad activa como alternativa saludable y respetuosa con el medio ambiente.

El evento es completamente gratuito, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la web de Decathlon para poder reservar una de las plazas disponibles. La compañía ha puesto a disposición un total de 1.377 plazas, lo que garantiza una alta participación y un ambiente animado durante la jornada.

Qué necesitas para participar

Los únicos requisitos para sumarse a esta vuelta cicloturista son llevar una bicicleta en buen estado, contar con un casco homologado y, en el caso de quienes lo prefieran, también se admite la participación con patines. La organización recomienda acudir con ropa deportiva cómoda y traer agua para mantenerse hidratado durante el recorrido.

El itinerario, de unos 10 kilómetros, recorrerá algunas de las zonas más representativas de la ciudad en un trazado seguro y controlado, apto tanto para adultos como para jóvenes.

Una actividad con espíritu sostenible

Con esta iniciativa, Decathlon busca reforzar su compromiso con la movilidad sostenible y el deporte al aire libre. La ruta cicloturista de Córdoba forma parte de las actividades programadas durante la Semana de la Movilidad, una cita que cada año invita a repensar el modelo de transporte urbano y apostar por alternativas más ecológicas.

«Será una oportunidad perfecta para pasar un rato divertido, compartir la pasión por el deporte y apoyar entre todos la movilidad activa en Córdoba», señalan desde la organización.

