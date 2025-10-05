Rosmarino, firma de Córdoba, exhibe músculo: hará 215 viviendas espectaculares en Mijas, con 50 millones de inversión en obras

La firma cordobesa Rosmarino, la empresa heredera en la última década de la labor inmobiliaria de la emblemática constructora Prasa (su actividad acabó aniquilada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008), exhibe músculo. Con presencia en Córdoba, Málaga y Polonia, encara una promoción de enorme calado en Mijas con más de 200 viviendas y que mira a su inicio para finales de año.

El director comercial de esta compañía en Málaga, Alberto Santiago, afirma que es «nuestro proyecto más ambicioso y potente ahora mismo». Los números lo evidencian. «Nada más que en coste de obras son aproximadamente 50 millones. Luego, hay que sumar compra de suelo, gastos financieros…», explica Santiago. «Hablamos de un nivel de inversión para llegar, incluido el beneficio, a los 100 millones de volumen de ventas que tendrá esta promoción. Esa última es la cantidad que generará y moverá este proyecto», precisó.

En esta operación, se han unido con Urbanitae (plataforma de inversión inmobiliaria), que es el «socio capitalista». «Participa de la mano con nosotros. Trabajan en desarrollos inmobiliarios potentes. Son muy selectivos al seleccionar sus proyectos. Urbanitae ha visto que esta promoción es viable y atractiva. Es uno de los proyectos más ambiciosos en los que participan en España», expone el director comercial de Rosmarino en Málaga.

Otro aliado de peso es Banco Santander, que «va con Rosmarino financiando gran parte de las obras y subrogando a clientes que compren con nosotros». 'Riviera Hill', que es el nombre de esta promoción en Mijas, será una exclusiva urbanización privada de 215 viviendas.

Santiago explica que han apostado por una «diversidad de tipologías muy amplia», para ofertar desde hogares «más pequeños a más grandes». Contará con viviendas de «uno, dos y tres dormitorios, con áticos y plantas bajas con jardín». Un factor común a todas ellas, ahonda, será que tendrán «grandes terrazas, con buenas vistas y ubicaciones. Su superficie mínima serán unos 15 metros cuadrados y podemos irnos en los áticos a los 80».

En Rosmarino, avanzan que ya están «valorando y gestionando» nuevas compras de suelo en Málaga, por «la que apostamos»

Todas las habitaciones, detalla, tendrán «sus armarios empotrados; las casas contarán con aire acondicionado o cocina totalmente equipada. Se comercializan con su trastero y plaza de aparcamiento».

Un elemento con el que se han querido diferenciar de la oferta en la Costa del Sol es con las zonas comunes, planteadas como un espacio «lúdico y con equipamientos potentes». El residencial tendrá piscinas exteriores de adultos e infantil, piscina interior climatizada, spa, gimnasio, área de 'coworking', simulador de golf, club social o la preinstalación para que se pueda dotar de una cafetería. Es un complejo residencial marcado por «sus calidades, sus acabados y zonas comunes muy atractivas», dice el director comercial de Rosmarino en Málaga.

La promoción se acometerá en dos fases, explican desde la compañía. La inicial suma 145 viviendas. «Tenemos pedida la licencia de obras. Esperamos disponer de ella en breve. Nos gustaría empezar las obras para finales de 2025. Y entregaríamos los primeros hogares en un máximo de dos años o dos y medio», precisa Santiago.

Infografía del aspecto que tendrá una de las vivienads de la promoción 'Riviera Hill' en Mijas abc

La previsión, continúa, es que la ejecución de la primera etapa del proyecto y la segunda se «simultaneen la una con la otra». El calendario depende «de la evolución de los ritmos de construcción y venta». Matiza que «la primera fase contempla la zona central, donde va todo el equipamiento, las zonas lúdicas y comunes. Es decir, que los primeros compradores, cuando vengan a vivir, tendrán dicho equipamiento completo».

Promoción en Torremolinos

La comercialización de 'Riviera Hill' se ha iniciado ya: «Tenemos una vivienda de dos dormitorios desde 300.000 euros. Hay unos precios muy competitivos de lanzamiento».

Esta firma cordobesa tiene otra promoción en cartera en la provincia vecina: 'Miró Residencial' en el Centro de Torremolinos -en Rosmarino, destacan su formidable ubicación-. Serán 25 viviendas de uno a tres dormitorios -incluyen también áticos-, con garaje y trastero. Será un recinto privado con zonas comunes ajardinadas y piscina. Santiago precisa que ya cuentan con licencia y quieren empezar las obras antes de final de 2025, con lo que «en dos años se podrán entregar».

Infografía de la zona de spa que tendrá la promoción de Rosmarino en Mijas abc

Ahora, además, en Málaga capital están entregando las llaves de 17 pisos en Teatinos, zona de «expansión» residencial en esta urbe. Y la lista de proyectos en este territorio seguirá aumentando porque, avanza, «estamos valorando, gestionando y optando a posibles compras de suelo, pero no se ha cerrado aún ninguno». «En Rosmarino, apostamos por Málaga y su provincia. Seguiremos realizando promociones», afirma categórico.

Esta compañía lleva entregadas en este territorio en la presente década, cuando viene desarrollando su actividad en él, 73 viviendas: nueve casas en un residencial de lujo en Mijas; una promoción de 40 pisos en Torremolinos; siete chalets en un complejo de alto standing en Marbella y los 17 hogares citados en la capital.