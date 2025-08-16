Robo en una vivienda del Brillante en Córdoba: La Policía investiga un asalto ocurrido este sábado

La Policía Nacional está investigando un robo ocurrido este mismo sábado en una vivienda de la barriada del Brillante, en Córdoba capital. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 16.00 horas, en una casa situada en la calle París, que discurre entre la glorieta del Parador La Arruzafa y la calle México.

Según ha podido confirmar este periódico con fuentes policiales, por el momento, no se ha presentado la preceptiva denuncia, si bien los efectivos se han desplazado hasta el lugar de los hechos para iniciar la investigación, de la que se ocupará la Policía Científica.

Serán los mismos de esta unidad los que se encarguen de realizar un análisis más exhaustivo en busca de huellas, ADN o cualquier otro indicio que pueda llevar a los investigadores a dar con los autores del asalto.

Por el momento, se desconoce tanto la identidad de los delincuentes como el valor de lo sustraído, aunque se espera que en las próximas horas se recaben más detalles sobre el alcance del robo.

La barriada del Brillante, situada al norte de Córdoba capital, ha sido escenario desde finales del pasado ejercicio de una serie de robos en viviendas que han generado gran preocupación entre los vecinos y las autoridades. Este tipo de delitos, que parecen haber aumentado progresivamente, se han convertido en uno de los principales focos de preocupación para los residentes de la zona.

Los últimos informes sobre los robos en El Brillante indican que la Policía está trabajando intensamente para resolver los casos, si bien los robos en esta barriada han sido diversos en su modalidad, lo que ha dificultado la identificación de un patrón claro en los asaltos.