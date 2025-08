Roban 4 kilómetros de cable telefónico en la carretera al Santuario de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba

La madrugada del pasado viernes al sábado, 2 de agosto, se produjo un robo de grandes dimensiones en la red de cableado telefónico de Movistar en el término municipal de Priego de Córdoba. Según las primeras estimaciones, los ladrones sustrajeron cerca de cuatro kilómetros de cable de la misma línea telefónica, en el tramo comprendido entre la aldea de La Concepción y la Entidad Local Autónoma (ELA) de Castil de Campos.

El robo comenzó al inicio de la carretera comarcal CO-8206, vía que comunica ambas localidades y que también da acceso al Santuario de la Virgen de la Cabeza de Priego, donde se encuentra una estación de control y señal de Movistar. A lo largo de los cinco kilómetros que separan La Concepción del Santuario, el único núcleo habitado es un cortijo donde reside un ganadero caprino. Según fuentes consultadas, al llegar a este punto y percatarse de la presencia de luz, los asaltantes detuvieron momentáneamente la sustracción hasta sobrepasar la zona habitada, reanudando la operación hasta alcanzar las inmediaciones del Santuario.

Postes destrozados

Para llevar a cabo el robo, los autores rompieron numerosos postes de madera que soportaban la línea telefónica. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables, aunque todo apunta a que se trata de una banda organizada, dado el volumen de cable sustraído y la metodología empleada. Este tipo de delitos se ha venido repitiendo en las últimas semanas en varios puntos de la comarca de la Subbética cordobesa, lo que refuerza la hipótesis de una red especializada en este tipo de robos.

Fuentes de la compañía no han confirmado si la línea afectada estaba en servicio, aunque todo parece indicar que no, ya que el robo no ha producido incidencias en la cobertura de telefonía móvil en la zona.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.