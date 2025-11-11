El rey portugués de los cruasanes desembarca en Córdoba con su receta perfeccionada durante ocho años

'O melhor croissant da minha rua', el rey portugués de este producto, acaba de aterrizar en Córdoba con su primer establecimiento. Se trata de un local en pleno Centro: en la calle Góngora (con Cruz Conde).

Esta firma cuenta con 16 establecimientos ... en la nación lusa, su tierra natal. Y en España, con la apertura en nuestra capital, su red es de nueve. En nuestro país, están presentes, entre otras urbes, en Madrid, Málaga o Mérida.

Detrás de esta compañía, está su fundador y CEO, André Cidade. Como cuenta en la web de 'O melhor croisant da minha rua' su aventura empresarial empezó en la pastelería de sus padres en la localidad de Sesimbra. Allí, empezó a experimentar con los cruasanes. Durante ocho años, cuenta, «perfeccionó la receta». En 2016 abrió el primer establecimiento de esta firma, que ha tenido una potente expansión. En ella, se pueden encontrar cruasanes dulces y salados con muy diversos rellenos. Pero también es un negocio donde tienen cabida los tradicionales pasteles de Belém lusos o distintos tipos de café y zumos. El Centro de Córdoba sigue así bulliendocomercialmente.

