Así fue el rescate de un perro que cayó en un pozo de 5 metros de profundidad en La Carlota

Una bombera sacando al animal que había caído en el pozo

El paseo por el campo de un abuelo con su nieto y sus cuatro perros en la localidad cordobesa de La Carlota pudo acabar en desdicha. Uno de los animales que acompañaba a la pareja desapareció de pronto entre la maleza: no se lo había tragado la tierra; el can había caído a un pozo de unos cinco metros de profundidad.

El suceso se produjo en el conocido como camino del Felicito, muy próximo a la autovía A-4. Sobre las 8.30 horas, los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación recibieron el aviso del accidente.

Al llegar, los efectivos comprobaron que la tapa del pozo se encontraba quitada. De inmediato, los profesionales colocaron una escalera de gancho por la que descendió una bombera del equipo que se trasladó al lugar. Al bajar, había agua que le llegaba casi hasta las rodillas.

Tras llamar al animal, que había desaparecido por un túnel que se encontraba al final del pozo, descubrió que se encontraba ileso. Pudo cogerlo sin problema e iniciar el ascenso.

Los bomberos taparon el pozo y dieron aviso al Ayuntamiento de la localidad para alertar del peligro del hoyo sin cubrir: «Podría haberse caído el niño, ya que no se veía», señalaron a este periódico.

