Así se repartirán por zonas y especialidades las 469 nuevas plazas de sanitarios en Córdoba

La Junta de Andalucía anunció la incorporación de 469 nuevos profesionales al sistema sanitario público en la provincia de Córdoba en un nuevo paquete que se repartirá entre los distritos de la ciudad y el propio Hospital Reina Sofía. El compromiso es que los nuevos ... profesionales se incorporen el 1 de enero del 2026, aunque algunos ya lo están haciendo y será progresivo hasta alcanzar la cifra anunciada por la Junta.

Casi 240 de las 469 nuevas plazas se destinarán a reforzar los puestos de enfermería y auxiliares, lo que supone alrededor del 51%, más de la mitad del total. Muy por detrás aparecen los siguientes incrementos: los especialistas sumarán 51 plazas, mientras que los fisioterapeutas incorporarán 30.

De las 469 plazas, más de 300 están destinadas a ampliar la plantilla del Hospital Reina Sofía. En concreto, son 305 sanitarios nuevos con los que contará a partir del próximo año. En este caso, más del 60% de las nuevas incorporaciones serán para el área de enfermería. El Reina Sofía contará con 130 plazas para enfermería y 60 para auxiliares. También se reforzará el plantel de celadores con la llegada de 46 más al hospital.

Con respecto a los especialistas, habrá 24 nuevos médicos facultativos de distintas especialidades entre las que destacan Medicina Interna (4), Anestesiología (3) o Ginecología (3). Por otro lado, se incorporarán dos fisioterapeutas, un ingeniero superior, 22 técnicos especialistas y 9 técnicos en funciones administrativas que se unen a otros 11 administrativos más.

Hospital Reina Sofía - 305 plazas 130 enfermería

60 auxiliares de enfermería

46 celadores

24 especialistas

22 técnicos

9 técnicos administrativos

11 administrativos

2 fisioterapeutas

1 ingeniero superior

Por otro lado, tal y como ha podido saber ABC, en el distrito sanitario Córdoba Sur está prevista la incorporación de 71 profesionales, repartidos en las distintas áreas. 16 son las plazas de enfermería que se ampliarán a partir del 1 de enero (incluidas dos para salud mental y dos para matronas); junto a 8 plazas de auxiliar de enfermería. Además, hay dos plazas más para terapeutas ocupacionales. Los especialistas serán 11 más a partir del 2026, con la destacada ampliación de Digestivo (tres plazas más).

Noticia Relacionada El PSOE reclama a la Junta de Andalucía en Lucena el hospital que nunca hizo durante doce años L. Mediavilla Ángeles Ferriz dice que el proyecto de hospital «lo han mandado a la papelera, y eso a pesar de que significaba la garantía de los vecinos para no tener que desplazarse al hospital de Cabra»

Por otro lado, el Área Sanitaria Sur contará con 9 administrativos, 4 celadores, un trabajador social y dos logopedas. También se amplía la plantilla de fisioterapeutas con 7 más en 2026, y la de técnicos especialistas que serán 11 más en poco más de un mes (incluidos cuatro de laboratorio y tres especialistas en radiodiagnóstico).

Área Sanitaria Sur - 71 plazas 16 enfermería

8 auxiliares de enfermería

4 celadores

11 especialistas

11 técnicos especialistas

9 administrativos

7 fisioterapeutas

2 logopedas

2 terapeuta ocupacional

1 trabajador social

En el distrito Córdoba Guadalquivir habrá 62 sanitarios nuevos a partir del próximo año. La cifra más destacada es la de los fisioterapeutas que sumarán 15 más. Especialistas habrá 10 más, entre los que se incluyen 7 médicos de atención primaria para los distintos centros. También se incorporarán 4 administrativos y 4 auxiliares para ello.

Además, se suman 15 plazas de enfermería entre las que se incluyen una para el ámbito familiar y comunitario y cinco matronas). Luego, hay tres plazas para terapeutas ocupacionales. Cabe destacar la incorporación de un celador y dos celadores conductores, que serán clave para la apertura del punto de Urgencias en el centro de salud de Lepanto. En la lista se incluyen cuatro plazas de logopeda, un auxiliar de enfermería, dos técnicos de salud y un trabajador social.

Distrito Córdoba Guadalquivir - 62 plazas 15 fisioterapeutas

15 enfermería

10 especialistas

4 administrativos

4 auxiliares administrativos

4 logopedas

3 terapeutas ocupacionales

2 celadores conductores

2 técnicos de salud

1 celador

1 auxiliar de enfermería

1 trabajador social

Por último, para el Área Sanitaria Norte de Córdoba están reservadas 31 plazas de profesionales sanitarios que tienen previsto incorporarse el 1 de enero. Siete serán las plazas de enfermería que ampliarán la plantilla, dos de ellas matronas. Se suma una terapeuta ocupacional.

Especialistas serán 6, mismo número que fisioterapeutas. Entre los médicos facultativos se incluyen dos plazas para farmacia hospitalaria. Por otro lado, habrá 4 administrativos, 3 técnicos especialistas, 2 logopedas, 2 auxiliares de enfermería. Es el distrito que menos personal amplía tras este paquete anunciado por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.