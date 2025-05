Las remodeladas Avenida de Trassierra y Ronda del Marrubial eliminarán este verano viejos tapones de tráfico en Córdoba

Córdoba tendrá en verano -incluso podría ser unas semanas antes- eliminados dos viejos tapones de tráfico interior: los de la Ronda del Marrubial y de la avenida de Trassierra. En cuanto a la primera, la segunda fase de su reforma, que acomete la Junta, eliminará un punto de congestión de la circulación. Lo erradicará porque saltará a contar con dos carriles por cada sentido de la marcha -dos se destinarán al transporte público-. El gobierno municipal ya ha resaltado que, cuando estén operativos, supondrán «una mejora de la movilidad en la zona Este y el perímetro del Casco».

Fuentes de la Consejería de Fomento dijeron ayer a ABC que está previsto que las obras de mejora de esta importante vía «concluyan entre finales de mayo y junio», con lo que para el verano estará plenamente operativa para el tráfico de vehículos. Eso supone una demora porque arrancaron en marzo y debían estar listas en idéntico mes de 2025.

Los interlocutores consultados en el Departamento del Gobierno regional, dirigido por Rocío Díaz, restaron importancia a no haber podido cumplir el calendario previsto. «Los trabajos han sufrido algún retraso, que ha sido mínimo para una actuación de esta dimensión, en una arteria principal y con una importante inversión de 2,8 millones», defendieron.

Se detuvieron en que la reforma se realiza «manteniendo el tráfico en la Ronda, lo que ha requerido de una coordinación perfecta con la Concejalía de Movilidad, para minimizar los impactos en la circulación y garantizar la seguridad de los ciudadanos».

Estas fuentes de Fomento señalaron como factores de demora que «las importantes lluvias de finales del año pasado y de marzo del presente ejercicio han influido en el desarrollo normal de la obra». Han jugado también en contra de cumplir el plazo «la complejidad del desvío y la reposición de servicios afectados, los suministros».

Añadieron que el proyecto está «ejecutado al 75%». De las tareas que ahora desarrollan, resaltaron que «estamos terminando la pavimentación de la última manzana, la plantación de árboles y arbustos y el aglomerado de algunas zonas». Las principales actuaciones que restan, explicaron estos interlocutores, son «colocar el mobiliario urbano y el extendido del resto de aglomerado».

Destacaron que «se empieza a visibilizar ya la transformación de la Ronda. Tendrá más espacios peatonales y mayor accesibilidad». Porque, además del impacto sobre la circulación, en su parte situada frente a la muralla se crea un área de paseo-jardín de ancho variable así como un renovado y amplio acerado. Y se pondrán bancos, fuentes o papeleras.

Viejos proyectos

La remodelación de la otra acera acabó en 2019, pero, hay que recordar, ya hubo en 2007 un proyecto para transformar esta vía y ampliar su capacidad de absorción de tráfico.

El Ayuntamiento también eliminará otro viejo embudo del tráfico: ejecuta la tercera, y última fase, de la remodelación de la avenida de Trassierra. La obra arrancó a finales de octubre y debe acabar en los últimos días de mayo.

ABC trató reiteradamente de contactar con Urbanismo, responsable del proyecto, para que confirmara si se mantiene la fecha de finalización prevista o si ha habido demora. La única respuesta que se obtuvo fue que el plazo previsto para su conclusión no ha llegado y que se informará del proyecto cuando esté. Si no se cumpliera la fecha prevista, la lógica apunta a que a lo largo del verano debería estar acabada -si no estuviera lista para los últimos compases de septiembre, acumularía un cuatrimestre de retardo en una actuación planificada para siete, lo que no parece que vaya a suceder-.

Obras de la tercera fase de la remodelación de la avenida de Trassierra valerio merino

Se actúa en un tramo de 160 metros que une la parte ya remodelada de esta avenida con el Vial y la glorieta de las Tres Culturas. Eliminará el último tapón del tráfico del Vial. Se alcanzará totalmente la meta de agilizar la circulación de vehículos que llegan o salen de él en relación con una zona de expansión residencial (Turruñuelos, área del Hipercor o Cortijo del Cura). La intervención incluye crear un acerado ampliado, arboleda o alumbrado. El coste es de 751.487 euros.

Si se ve el calendario de las anteriores actuaciones en esta vía, se aprecia lo que le ha costado a la ciudad acabar con este embudo. La segunda fase finalizó en abril de 2024 y sacó de un eterno letargo esta reforma. Porque la primera intervención es de 2009.

En la segunda etapa de los trabajos, se amplió esta avenida extendiendo la sección de cuatro carriles -hasta entonces, tenía dos- que venía de la glorieta Amadora. Los prolongó desde la altura de la calle río Névalo hasta unos metros después de la parroquia de las Margaritas. Cuando termine la actuación, su recta final tendrá igualmente cuatro carriles -ahora, tiene dos-.

