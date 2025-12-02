La remodelación del bulevar de Gran Vía Parque ya busca proyecto para promover otros usos

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba va a llegar ante a remodelar el bulevar de Gran Vía Parque que a iniciar el aparcamiento prometido desde hace lustros en la zona aledaña a la plaza de toros. En las cuentas del ... gobierno municipal de José María Bellido entró este año ejecutar una mejora del largo viario que supone el costado occidental de Ciudad Jardín.

Desde su remota reforma íntegra en 2001 y que se desarrolló hasta 2007, ensanchando y acondicionando el bulevar central y mejorando el firme de los carriles de circulación, este espacio central se ha convertido en punto de encuentro de los vecinos y es lo que Urbanismo quiere reformar «dándole una mayor diversidad de uso, dejar de ser un mero lugar de paseo y aumentar las zonas verdes».

Con esta filosofía, Urbanismo ha sacado a contratación la redacción del proyecto de remodelación por 108.000 euros y un plazo de tres meses para una obra cuyo presupuesto está contemplado para 2026 con 752.000 euros y un año de plazo para llevarse a cabo. Esto es, principios de 2027 si todo marcha en orden para que el nuevo aspecto llegue a un ámbito de actuación de 5.556 metros cuadrados.

Según la memoria justificativa del contrato técnico, lo que debe marcar la hoja de ruta del proyecto son cuatro nuevas zonas que se van a poner en marcha en este largo paseo central. Por un lado una fuente, por otro, una zona infantil; otra de petanca y una de calistenia bajo el objetivo de hacer más habitable el espacio con actividad.