Las religiosas Salesas dejan Córdoba y cierran el monasterio que construyó Rafael de La-Hoz

Desde hace pocos meses, Córdoba ha perdido un convento de clausura. La Orden de la Visitación de Santa María, conocida como de las Salesas, acaba de cerrar su iglesia y su sede, que estaba en la iglesia de Córdoba desde 1959.

Lo confirmó a ... ABC el delegado de Vida Consagrada de la diócesis de Córdoba, Joaquín Pérez Hernández, quien explicó que en el monasterio quedaban ahora cinco religiosas, de avanzada edad, y que la madre federal decidió que se trasladaran a otra sede. En los últimos tiempos había llegado una religiosa desde otra comunidad para ejercer como superiora, pero la situación ha obligado a la orden a tomar esta determinación.

No faltaron ofrecimientos de ayuda por parte de las personas que frecuentaban las misas y celebraciones en la iglesia del monasterio de la Visitación de María y que se interesaban por la situación, pero la marcha ha sido inevitable.

Cuatro de ellas se han marchado al monasterio de Sevilla y otra ha obtenido permiso para marcharse al norte. Con el cierre termina una historia de casi setenta años, desde que se construyó un conjunto moderno, pero de gran valor arquitectónico.

Lo construyó entre 1959 y 1962 Rafael de La-Hoz Arderius, uno de los grandes arquitectos del siglo XX en España, que levantó un edificio impactante en el exterior y en el interior. La iglesia, de una sola nave, está marcada por las vidrieras que realizó el pintor Miguel del Moral y los relieves de Rafael Ortiz, y tiene un aspecto muy limpio y diáfano, aunque no todo en ella es moderno: preside el altar mayor el Cristo de la Salud, un Crucificado de inconfundible estampa gótica, de mediados del siglo XV y de gran tamaño, que procede de la iglesia de San Francisco.

En el convento destaca el claustro, en que Rafael de La-Hoz aplicó la proporción cordobesa que él mismo había descrito y encontrado en la ciudad, y que destaca por ser asimétrico. No existe en el ala occidental, de forma que se conectan el patio y la sierra, lo que favorece la ventilación en verano y ofrece una terraza soleada para la planta alta en invierno.

Sencillez

«Una gran sencillez constructiva y de materialidad se equilibra con la generosidad y riqueza espacial», describe el Colegio de Arquitectos de Córdoba de este conjunto, que se encuentra junto a la carretera de Santo Domingo, a cuatro kilómetros del Centro de la ciudad, y que durante esta etapa de cierre se está protegiendo.

Hay novedades en otro antiguo monasterio de Córdoba, y es de la Inmaculada Concepción, el Císter. Las religiosas bernardas se marcharon hace casi una década y allí se estableció el Instituto Religioso de Esclavos de la Eucaristía, formado por sacerdotes de origen hispanoamericano.

En este tiempo habían mantenido con uso tanto el templo, que ha seguido abierto al culto, como las dependencias del convento, pero las cistercienses, dueñas del conjunto, han decidido no renovar el acuerdo.

Fachada del Císter en Córdoba Valerio Merino

Joaquín Pérez Hernández aseguró que se encontraban en precario, aunque la situación se haya prolongado más de ocho años. Ahora el Instituto Religioso de Esclavos de la Eucaristía busca un nuevo lugar para establecerse en la ciudad y todavía no se conoce qué hará la orden cisterciense con el histórico convento de la calle Carbonell y Morand.

Joaquín Pérez Hernández hizo un recorrido por el resto de conventos de clausura que siguen «perseverando» en sus vocaciones en la diócesis de Córdoba. En Santa Marta quedan dos madres jerónimas, ambas cerca de ser centenarias, y que continúan en virtud de la autonomía de que disfrutan.

En Santa Marta quedan dos monjas; en un buen momento están las Concepcionistas de Hinojosa y las Capuchinas

«Las vocaciones no son abundantes, pero los monasterios se están manteniendo, algunos de ellos con brío», resumió el delegado de Vida Consagrada. Entre los que gozan de buena salud está el monasterio de San Rafael, de las Capuchinas, en Córdoba y el de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana.

Habló también de un buen momento en las Concepcionistas de Hinojosa del Duque. En general los que tienen mejor estado de salud se encuentran entre las ocho y diez personas, pero todas ellas, insistió, persisten en su vocación, aunque no hace mucho en Lucena se lloró la pérdida del convento de las carmelitas descalzas. En Santa Marta quedan dos monjas, pero el monasterio de jerónimas conserva su autonomía.

Son 18 monasterios femeninos, la mitad en la ciudad de Córdoba, y otros tres masculinos, todos recientes. A los Cistercienses de la Estrecha Observancia de Santa María de las Escalonias en Hornachuelos se unieron la Congregación de Eremitas Camaldulenses entre Villaralto y Villanueva del Duque y el Instituto del Verbo Encarnado, que se ocupa de la iglesia del cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Los dos últimos han llegado en la última década y responden a unas necesidades espirituales y vocaciones que se ha demostrado que también han llegado a los hombres.