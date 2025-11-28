Las religiosas Salesas dejan Córdoba y cierran el monasterio que construyó Rafael de La-Hoz

Suscríbete a
Exterior del monasterio de las Salesas en la Sierra de Córdoba
Luis Miranda

Córdoba

Desde hace pocos meses, Córdoba ha perdido un convento de clausura. La Orden de la Visitación de Santa María, conocida como de las Salesas, acaba de cerrar su iglesia y su sede, que estaba en la iglesia de Córdoba desde 1959.

Lo confirmó a ... ABC el delegado de Vida Consagrada de la diócesis de Córdoba, Joaquín Pérez Hernández, quien explicó que en el monasterio quedaban ahora cinco religiosas, de avanzada edad, y que la madre federal decidió que se trasladaran a otra sede. En los últimos tiempos había llegado una religiosa desde otra comunidad para ejercer como superiora, pero la situación ha obligado a la orden a tomar esta determinación.

